هل ينجح “الميثاق” في وضع خطط تنفيذية للرؤية الاقتصادية؟

وطنا اليوم – طالب حزب الميثاق في بيان له ضرورة أن تضع الجهات المعنية خطط تنفيذية محكمة ومرتبطة بجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأضاف أنه سيقوم بتشكيل لجنة متخصصة في الاقتصاد من ذوي الخبرة العملية والأكاديمية لهذه الغاية، ينبثق عنها عقد سلسلة من ورشات العمل المتخصصة للخروج بتوصيات ومقترحات معززة وأخرى بديلة سيتم اعلانها.

وأشار الحزب الى انه سيتم تبني بناء برامج مرتبطة بجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس تشتبك مع ما ورد في الرؤية وتصب في مصلحة الوطن، وتخفف العبء الاقتصادي على المواطن وتدفع باتجاه توسيع الطبقة الوسطى ومعالجة التحديات الاقتصادية ومشكلتي الفقر والبطالة محليا