بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي

منذ 23 ثانية
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي

 

وطنا اليوم – قال الصحفي الليبي اسعد ابوقيلة بان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد بقيادة المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الاسلام معمر القدافي ومنها مشروع الجزيرة المعلقة بقيمة 250 مليون وتنفد المشروع شركات من دولة تركيا

وجاء في تفاصيل ماكتب مندوب صحيفة وطنا اليوم اليوم:

في البداية اقول حياكم الله واقول ان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد بقيادة المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الاسلام معمر القدافي ومنها مشروع الجزيرة المعلقة وهذة خطوة في الاتجاه الصحيح وللعلم أذنت حكومة الوحدة الوطنية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد عبر المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس وحدد القرار أن تكون الصيانة وفقا للبديل الثاني الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه، حيث عرض وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، مذكرة بشأن صيانة الجسر الحديدي في طرابلس الذي تعتزم الوزارة تنفيذه خلال الفترة المقبلة وقال الشهوبي إنّ هناك تعاقدا سابقا مع شركة إيطالية لصيانة الجسر بقيمة 6 ملايين دينار بموجب عقد قديم من العام 2009 لكنه ألغي نتيجة عدم مباشرة الشركة لأعمالها وطبيعة العقد التي لا تتناسب مع الحالة الفنية للجسر وأكد الشهوبي أنّه جرى صيانة الجسر مرة أخرى من خلال جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الذي أعد 3 بدائل لصيانة الجسر، الأول إجراء صيانة للأجزاء الرئيسية المتضررة من الجسر بقية 50 مليون دينار بأسعار اليوم، مشيرا إلى أن هذا العرض قدمته إحدى الشركات التركية
وأضاف أنّ البديل الثاني يقضي بتنفيذ جسر خرساني وهو عرض قدمته شركة «الهاني – ستراباغ» للمقاولات ويشمل تنفيذ تقاطع على مستويين، ورفع طريق على بوسليم – الفلاح، على المستوى الثاني والإبقاء على طريق المطار على المستوى الأول، مشيرا إلى أن هذا التصميم معروض على مجلس الوزراء باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية في مدينة طرابلس وطريق المطار. وذكر الشهوبي أنّ القيمة التقديرية لهذا العرض تبلغ 250 مليون دينار بمعدل حوالي 45 مليون يورو. لافتا إلى أن البديل الثالث يقضي بإنشاء جسر حديدي جديد متكامل بقيمة 200 مليون دينار في حدود 40 مليون يورو وهو معروض على مجلس الوزراء لطرحه في مناقصة محدودة وليس كتكليف مباشر وزكّى الدبيبة على العرض المقدم من الشهوبي، العرض الثاني الذي يقضي بتنفيذ جسر خرساني بدلا من الجسر الحديدي في طريق المطار في طرابلس وقال الدبيبة إن شركة الهاني قامت بإعداد دراسات حول الجسور بطريق المطار وكان أهمها تصميم الجسر الحديدي، مؤكدا أن شركة «الهاني – ستراباغ» قدمت عرضا لإنشاء كافة الجسور على طريق المطار بـ200 مليون دينار، لافتا إلى أنّ هذا العرض ظل قائما إلى ما قبل أحداث 2011
ووصف الدبيبة البديل الثاني المقترح بأنّه «تصميم من أفضل التصاميم العالمية»، موضحًا أن التصميم عبارة عن «جزيرة معلقة بدل الجسر الحديدي»، معتبرًا أن الخرسانة مناسبة جدا في ليبيا؛ لأنها أكثر قدرة على التحمل وأقل تكلفة في عمليات الصيانة. وقال إنّه يرى أن التكلفة تبدو عالية «لكن ربما بسبب سعر الصرف الحالي

ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻴﻔﻲ
ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ومحلل سياسي ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ وطنا اليوم في ليبيا


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

20:51

المزارع الخاصة بالأردن تطالب بتسريع إجراءات الترخيص

20:42

الأراضي والمساحة : وثيقة العائلة المالكة افراز وليست بيع وشراء

20:30

إدارة مدرسة مجمع البحرين تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المعلمة ربى

20:18

رئيس الوزراء: اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية حدث وطني بامتياز

20:07

نقيب المهندسين يستقبل وفد الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

20:00

الساكت : لا تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور وأسعار السلع في الأسواق

19:31

الزراعة تنفي رفع اسعار الحليب : الملف بيد وزارة الصناعة

19:30

ندوة تفاعلية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول السلامة المرورية

19:18

لماذا السفير الأمريكي في معان ..؟

19:14

تأجيل أقساط سلف متقاعدي “الضمان” للشهر الحالي

19:12

صندوق الحج يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين

19:11

الحنيفات :- تأجيل أقساط شهر حزيران المستحقة للاقراض الزراعي

19:03

وثيقة/ حكومة الخصاونة ترفع اسعار الحليب

17:20

جامعة فيلادلفيا تشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس‎‎

17:19

أورنج الأردن تسلط الضوء على مبادراتها الداعمة للمرأة في الشركة وخارجها

17:11

ارتفاع إصابات فيروس كورونا 20% خلال أسبوع

17:06

الضمان الاجتماعي يعلن إطلاق برنامج قروض للمتقاعدين

17:01

كهرباء اربد تحذر من تطبيق مزيف باسمها

16:51

ولي العهد يلتقي وزير الثقافة القطري

16:36

الهند تنتقم من المسلمين على طريقة الاحتلال الإسرائيلي

16:30

نقابة الصحفيين تحذر منتحلي المهنة على مواقع التواصل

16:23

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

16:20

ثلاثة مشاريع لطلبة جامعة البترا تدرج ضمن أفضل 100 مشروع على مستوى العالم

16:17

الأستاذ رمضان الرواشدة .. حمدا لله على السلامة

16:13

موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب

15:46

قرارات هامة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

15:41

وزارة العمل: إبرام العقود مستمر من خلال منصة برنامج التشغيل الوطني

15:20

ضبط 11 متسولا رواتبهم 600 دينار ولديهم مركبات

14:44

ما حقيقة انحسار نهر الفرات .. هل وقعت إحدى علامات الساعة الصغرى

14:30

أمانة عمان تكرم الشاب الأردني الأسمر

14:27

الأمن: البنادق بفيديو الاحتفال بلاستيكية وجرى ضبطها

14:24

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الإماراتي

13:40

فيلادلفيا تفعل اتفاقية التعاون مع جامعة تيشك/ أربيل العراق‎‎

13:28

تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى

13:20

اكيد: قصَّة زواج سيدنا موسى من كركية.. مغالطات تاريخية

13:11

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ عملية نوعية على الحدود

13:08

وزير المياه: هناك جشع لدى بعض أصحاب الصهاريج الخاصة

13:00

التعليم الخاص: ما حصل مع المعلمة ربى يتكرر وبازدياد

12:51

هندسة الاحتلال أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967

12:48

الخصاونة يؤكد ضرورة إنجاح فعاليَّة إربد عاصمة الثقافة العربيَّة

12:44

وزير المياه: الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي

12:37

الفايز : نسعى لاستغلال كأس العالم لجعل الأردن وجهة سياحية مستقبلية

12:32

إطلاق الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 202‪2

12:00

شبح الاغلاق يطارد المطاعم الشعبية في الأردن

11:47

تزامنا مع عيد الاضحى .. الألبسة تطالب بتأجيل أقساط القروض

11:42

عقاريون يتوقعون ارتفاع اسعار الشقق من 15-20%

11:17

الصحف القطرية تبرز احتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية

11:12

وزير الأوقاف: 1450 مسجدا في الأردن بلا إمام

وفيات

وفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022