حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي

وطنا اليوم – قال الصحفي الليبي اسعد ابوقيلة بان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد بقيادة المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الاسلام معمر القدافي ومنها مشروع الجزيرة المعلقة بقيمة 250 مليون وتنفد المشروع شركات من دولة تركيا

وجاء في تفاصيل ماكتب مندوب صحيفة وطنا اليوم اليوم:

في البداية اقول حياكم الله واقول ان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد بقيادة المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الاسلام معمر القدافي ومنها مشروع الجزيرة المعلقة وهذة خطوة في الاتجاه الصحيح وللعلم أذنت حكومة الوحدة الوطنية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد عبر المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع صيانة الجسر الحديدي بطريق المطار في طرابلس وحدد القرار أن تكون الصيانة وفقا للبديل الثاني الوارد بكتاب وزير المواصلات المشار إليه، حيث عرض وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، مذكرة بشأن صيانة الجسر الحديدي في طرابلس الذي تعتزم الوزارة تنفيذه خلال الفترة المقبلة وقال الشهوبي إنّ هناك تعاقدا سابقا مع شركة إيطالية لصيانة الجسر بقيمة 6 ملايين دينار بموجب عقد قديم من العام 2009 لكنه ألغي نتيجة عدم مباشرة الشركة لأعمالها وطبيعة العقد التي لا تتناسب مع الحالة الفنية للجسر وأكد الشهوبي أنّه جرى صيانة الجسر مرة أخرى من خلال جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات الذي أعد 3 بدائل لصيانة الجسر، الأول إجراء صيانة للأجزاء الرئيسية المتضررة من الجسر بقية 50 مليون دينار بأسعار اليوم، مشيرا إلى أن هذا العرض قدمته إحدى الشركات التركية

وأضاف أنّ البديل الثاني يقضي بتنفيذ جسر خرساني وهو عرض قدمته شركة «الهاني – ستراباغ» للمقاولات ويشمل تنفيذ تقاطع على مستويين، ورفع طريق على بوسليم – الفلاح، على المستوى الثاني والإبقاء على طريق المطار على المستوى الأول، مشيرا إلى أن هذا التصميم معروض على مجلس الوزراء باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية في مدينة طرابلس وطريق المطار. وذكر الشهوبي أنّ القيمة التقديرية لهذا العرض تبلغ 250 مليون دينار بمعدل حوالي 45 مليون يورو. لافتا إلى أن البديل الثالث يقضي بإنشاء جسر حديدي جديد متكامل بقيمة 200 مليون دينار في حدود 40 مليون يورو وهو معروض على مجلس الوزراء لطرحه في مناقصة محدودة وليس كتكليف مباشر وزكّى الدبيبة على العرض المقدم من الشهوبي، العرض الثاني الذي يقضي بتنفيذ جسر خرساني بدلا من الجسر الحديدي في طريق المطار في طرابلس وقال الدبيبة إن شركة الهاني قامت بإعداد دراسات حول الجسور بطريق المطار وكان أهمها تصميم الجسر الحديدي، مؤكدا أن شركة «الهاني – ستراباغ» قدمت عرضا لإنشاء كافة الجسور على طريق المطار بـ200 مليون دينار، لافتا إلى أنّ هذا العرض ظل قائما إلى ما قبل أحداث 2011

ووصف الدبيبة البديل الثاني المقترح بأنّه «تصميم من أفضل التصاميم العالمية»، موضحًا أن التصميم عبارة عن «جزيرة معلقة بدل الجسر الحديدي»، معتبرًا أن الخرسانة مناسبة جدا في ليبيا؛ لأنها أكثر قدرة على التحمل وأقل تكلفة في عمليات الصيانة. وقال إنّه يرى أن التكلفة تبدو عالية «لكن ربما بسبب سعر الصرف الحالي

ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻣﺒﻴﺔ ﺍﺑﻮﻗﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺳﻴﻔﻲ

ﺻﺤﻔﻲ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻟﻴﺒﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ومحلل سياسي ﻭﻣﺮﺍﺳﻞ وطنا اليوم في ليبيا