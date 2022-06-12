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رئيس الوزراء: اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية حدث وطني بامتياز

منذ 3 دقائق
رئيس الوزراء: اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية حدث وطني بامتياز

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتاح احتفاليَّة إربد عاصمة الثَّقافة العربيَّة.
وقال الخصاونة إن اختيار إربد عاصمة للثَّقافة العربيَّة حدثٌ وطنيٌ بامتياز، ومناسبةٌ وطنيَّةٌ أردنيَّة نحتفلُ بها جميعاً، من شمال المملكة إلى جنوبِها، ومن شرقِها إلى غربِها.
وأضاف أن اختيار إربد عاصمةً للثَّقافة العربيَّة ومأدبا مدينةً للسِّياحة العربيَّة هذا العام يُضافُ على لائحة المجد والشَّرف الأردني الزَّاخر بالأحداث الكبيرة، وبالتنوُّع والتعّدُّد، وبالإرث التاريخي والحضاري والسَّياحي والثقافي المتميِّز.
وتابع: واجبنا أن نسعى جميعاً حكومة وفعاليَّات رسميَّة وأهليَّة، وقطاعاً خاصَّاً، ومؤسَّسات مجتمع مدني، وجميع الأطياف الوطنيَّة، إلى إنجاحِ هذين الحدثين الوطنيَّين؛ ليعكسا صورةَ الأردن الثَّقافيَّة والحضاريَّة والتَّاريخيَّة الممتدَّة لمئة عامٍ.
ويأتي إعلانُ “إربد” عاصمةً للثَّقافة العربيَّة، ومأدبا عاصمةً للسِّياحة العربيَّة، في غمرة احتفالاتنا بدخول مئويَّة الدَّولة الأردنيَّة الثانية، وسعينا الحثيث لانطلاقة جديدة عنوانها: “الانتقال نحو المستقبل”، وفق الخصاونة.
وأشار إلى الانتقال نحو المستقبل عبرَ ثلاثة مساراتٍ متلازِمة أولها: التَّحديث السِّياسي الذي أنجزنا خطواتِه التَّشريعيَّة، وثانيها: رؤية التَّحديث الاقتصادي، وثالثها: تحديث القطاع العام، الذي سنتسلِّمُ مخرجاته مِنَ اللجنة المختصَّة قريباً.
وبين اختيار إربد عاصمةً للثَّقافة العربيَّة يأتي منسجماً مع التوجُّهات التَّحديثيَّة والإًصلاحيَّة، التي يُعدُّ المشهد الثَّقافي واحداً من أركانِها


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