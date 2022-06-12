الحنيفات :- تأجيل أقساط شهر حزيران المستحقة للاقراض الزراعي

وطنا اليوم_وجه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي للمضي في تأجيل الاقساط المستحقة للأقراض الزراعي عن شهر حزيران القادم وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك و رغم حاجة المؤسسة لتحصيل هذه الاقساط بالنظر للخطة الاقراضية التي تنفذها حاليا والتي تصل إلى ٤٠ مليون دينار وتشمل مشاريع ريادية واسعة وتستهدف الشباب والمجتمعات الريفية ضمن قروض بدون فائدة و قد جاء القرار لدعم دور المزارعين في الاقتصاد المحلي وحفاظا على القطاع الزراعي واستمرارية القطاع في الانتاج

وأضاف الحنيفات ان هذا القرار سيشمل مايقارب 40 الف مقترض اضافة الى استمرارية التسويات للقروض المتعثرة ومنح القروض بدون فائدة ضمن البرنامج الاقراضي المنبثق من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وذلك لدعم المزارعين والقطاع الزراعي .

