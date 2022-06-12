لماذا السفير الأمريكي في معان ..؟

وطنا اليوم:زار السفير الأمريكي في عمان هنري ووستر محافظة معان الأحد للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم سكان معان، وخاصة النساء والشباب، في التعليم وريادة الأعمال والمشاركة المدنية على نطاق واسع.

وبدأ السفير ووستر زيارته بلقاء المحافظ الدكتور فراس الفاعور وبعد ذلك التقى مع رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح وممثلي المجلس البلدي.

وتابع السفير ووستر إلى قلعة معان الأثرية للقاء مجموعة من رائدات الأعمال من معان للتعرف على مبادراتهن

وعلى مشروع تم تمويله من قبل الولايات المتحدة لدعم الشابات والريادة، والبحث عن فرص إضافية للنمو. وضم هذا اللقاء رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة التي احتضنت المشروع، وكذلك مدير مديرية سياحة معان الدكتور عماد الرواحنه.

وقال السفير ووستر بعد الاجتماع: “لقد عقدت اجتماعات مثمرة مع مسؤولين وقادة المجتمع المدني من محافظة معان، وتعرفت على بعض المشاريع التي تدعمها الولايات المتحدة هنا. تحدثت مع نساء رياديات وتناولنا وجبة معانية لذيذة معاً بالإضافة الى الكعك المعاني المشهور، واطلعت على مساهماتهن في ازدهار محافظة معان. الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة بالشراكة من خلال البرامج التعليمية والريادية التي تساهم في خلق فرص اقتصادية وفرص عمل للشباب الأردني مشمولاً بمشاركة النساء هنا في محافظة معان. هذه المشاريع لها تأثير فوري وايجابي في حياة الأردنيين.

واختتم السفير زيارته إلى محافظة معان بلقاء مشاركين في برنامج أكسس للغة الإنجليزية English Access الذي ترعاه السفارة الأمريكية والذي يركز على تطوير مهارات اللغة الإنجليزية التنافسية. واستمع السفير عن مشاركتهم الناجحة الأخيرة في أولمبياد اللغة الإنجليزية وأشاد على تصميمهم وعملهم الجاد