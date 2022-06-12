وزير المياه: الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري محمد النجار، الأحد، إن الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي فيما يتعلق بكميات المياه.

وأضاف النجار، خلال تجتمع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة الوضع المائي لهذا الصيف، أن الصيف الحالي يوجد فيه ضغوطات كبيرة من حيث كميات المياه، مؤكدا أنه “صعب مائيا”.

وتناشد الوزارة /سلطة المياه الجميع التعاون خاصة في هذه الظروف المائية الحرجة نتيجة نقص كميات المياه والإبلاغ عن الاعتداءات وجميع محاولات العبث، لإنجاح الجهود التي تبذلها الفرق الفنية.

وأكّدت أن القانون يعدّ الاعتداء على خطوط ومصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.