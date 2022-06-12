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وزير الدفاع الصيني: سنقاتل حتى الرمق الأخير لمنع استقلال تايوان

منذ 5 ثواني
This photo taken on October 21, 2020 shows a tourist (R) walking past a mural painted on a wall on Taiwan's Kinmen islands, which lie just 3.2 kms (two miles) from the mainland China coast (in background) in the Taiwan Strait. - The tank traps on the beaches of Kinmen Island are a stark reminder that Taiwan lives under the constant threat of a Chinese invasion -- and fears of a conflict breaking out are now at their highest in decades. (Photo by Sam Yeh / AFP) / TO GO WITH Taiwan-China-US-politics-military-Kinmen,FOCUS by Amber WANG and Jerome TAYLOR

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الصيني، الأحد، أن بلاده ستقاتل حتى النهاية، لمنع تايوان من إعلان الاستقلال، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة.
وبحسب وسائل إعلام صينية، جاء ذلك في إطار الحرب الكلامية المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، فيما يتعلق بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
وقال وزير الدفاع وي فنغي في قمة “حوار شانغري-لا” الأمنية في سنغافورة “سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية، هذا هو الخيار الوحيد للصين” ، مضيفا “أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين، بالتأكيد لن يصلوا إلى نهاية جيدة”.
واضاف” لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم القوات المسلحة الصينية وقدرتها على حماية وحدة أراضيها”.
ونفّذت الصين العديد من عمليات التوغل في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان هذا العام، بينما حذّر وزير دفاعها وي فنغي نظيره الأميركي الجمعة من أن الصين مستعدة لإشعال حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.
وفي خطاب أمام قمة “حوار شانغري-لا” الأمنية في سنغافورة، انتقد أوستن “الإكراه” الصيني “المتزايد” لتايوان.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، أمام المنتدى الذي حضره وزراء دفاع من آسيا والعالم “شهدنا ازدياداً مضطرداً في الأنشطة العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار قرب تايوان، يشمل ذلك تحليق طائرات (عسكرية صينية) بأعداد قياسية قرب تايوان في الأشهر الأخيرة، وبوتيرة يومية تقريباً”.


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