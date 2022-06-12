اعتراض مركبة الوزير السابق مالك حداد والتهجم عليه لفظيا من قبل خارجين عن القانون

وطنا اليوم – تعرض وزير النقل السابق ، الرئيس التنفيذي لشركة جت عصر اليوم لحادثة اعتراض مركبته اثناء خروجه من عمله من قبل اشخاص خارجين عن القانون .

واكد مصدر انه واثناء خروج الوزير السابق م. مالك حداد من عمله واتجاهه نحو مركبته والصعود بها ، تفاجأ بوجود عدد من الاشخاص يعترضون مركبته بمركباتهم الخاصة ، ولدى محاولته الاستفسار عن هذا التصرف الغريب الخارج عن القانون انهالوا عليه بالاعتداء اللفظي امام المارة ومحاولة التهجم عليه الا ان وجود موظفي الشركة حال دون تنفيذ هذا الاعتداء الصارخ بحق رئيس تنفيذي يتولى ادارة اكبر استثمارات النقل في الاردن

واضاف المصدر ان الوزير حداد تقدم بشكوى لدى الاجهزة الامنية التي فتحت تحقيق بالحادثة تمهيدا لجلب هؤلاء الاشخاص وتقديمهم للقضاء العادل