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الرئيس الاوكراني: يجب أن نوقف روسيا

منذ 3 ثواني
الرئيس الاوكراني: يجب أن نوقف روسيا

 

وطنا اليوم – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع الأمن الآسيوي، إنه بلاده ستنتصر فى الحرب، قائلا: “سننتصر في الحرب”، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “إكسترا نيوز”.

وأضاف زيلينسكي، “يجب أن نوقف روسيا وأن تشعر بأن سياستها ستكون لها عواقب وخيمة، الآلاف من الصواريخ تطلق على شعبنا وتمنع الأوكرانيين من استغلال ثرواتهم الزراعية وغيرها”.

وكان الرئيس الأوكراني قد عبر بالأمس عن امتنانه لبريطانيا وحكومتها ورئيس وزرائها بوريس جونسون على مساعدة أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي – خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن الحرب أثبتت أن المملكة المتحدة صديقة وشريكة حقيقية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي – حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكر نفورم) الأوكرانية – “أنا ممتن للعمل المشترك الحقيقي.. الكلمات تتحول دائمًا إلى أفعال، وهو أمر مهم للغاية.. الأسلحة والدعم المالي والعقوبات هي ثلاثة أشياء أظهرت فيها المملكة المتحدة باستمرار ريادتها في دعم أوكرانيا“.

ومن جانبه، قال والاس إن أوكرانيا قادرة على إخراج القوات الروسية من المناطق الشرقية، لافتا إلى أن النظام الروسي على وشك الانهيار، لا سيما من حيث القوة العسكرية.. مؤكدا مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا.


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