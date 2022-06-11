محافظ الكرك يوضح حول المقطع المتداول في الكرك

وطنا اليوم – أكد محافظ الكرك محمد الفايز أن المجموعة التي تم تداول مقطع فيديو لها في المزار الجنوبي وهي متجهة نحو مقامات الصحابة هي جماعة اعتيادية ، وليست من الشيعة كما روج البعض عبر مواقع التواصل.

مدير أوقاف الكرك معتصم الشمايلة ، قال في تصريحات صحفية ، أن هذه المجموعة تنتمي الى الطائفة الصوفية ، حيث في كل عام تقوم بزيارة مقامات .

وبيّن الشمايلة ، أن المجموعة تم التعامل معها كسائر الوفود حسب التعليمات ، حيث سمح لهم بالزيارة والصلاة فقط حسب المدة المحددة ، وهي 5 دقائق عند الأضرحة ، موضحا انهم حاولوا الدخول بالرايات الخاصة بهم ، وتم إبلاغهم بأن أي نشاط غير الزيارة والصلاة ممنوع ، وقد استجابوا لذلك ، مؤكدا ان الفيديو المتداول ، تم تصويره وهم في الطريق الى المقامات قبل دخولها.