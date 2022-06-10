ولي العهد يشارك جموع المصلين صلاة الجمعة

وطنا اليوم:شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يرافقه الشيخ أحمد هليل، جموع المصلين أداء صلاة الجمعة بمسجد كلية الشريعة في منطقة جبل اللويبدة.

ويعود تاريخ المسجد إلى ستينات القرن الماضي، وكان أول إمام له الشيخ محمد منصور هليل، والد الشيخ أحمد هليل الذي ترعرع داخله، إذ كانت تسكن عائلة هليل في مسكن الإمام التابع للمسجد.

‎وقديماً من هذا المسجد في الستينيات كان يتم البث المباشر عبر الإذاعة الاردنية لخطبة وصلاة يوم الجمعة