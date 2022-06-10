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5 فرق أردنية من العشرة الأوائل في مسابقة المحارب الدولية

منذ 3 ثواني
5 فرق أردنية من العشرة الأوائل في مسابقة المحارب الدولية

وطنا اليوم:قال مدير عمليات مسابقة المحارب الدولية المقدم الركن المتقاعد ناصر عربيات، إن 5 فرق أردنية من أصل 6 شاركت في المسابقة، كانت من العشرة الأوائل.
وأضاف خلال حديثه عبر التلفزيون الأردني، الجمعة، أن 7 فرق تدربوا قبل المسابقة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، حصلوا على مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل.
وأشار إلى مشاركة 4 دول جديدة في مسابقة المحارب؛ الفلبين والإكوادور والتشيلي ورواندا، مؤكدا أن المركز يعتبر الأفضل عالميا وشبه الوحيد في المنطقة لتدريب القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
وأوضح أن التحضير للمسابقة يبدأ قبل نحو 9 أشهر، ويتم بناء الفعاليات بحيث تعكس واقعا حقيقيا يؤدي إلى ارتقاء مستوى المنافسة عند الفرق.
وأكد وجود دراسة علمية لتحديد التوقيت المناسب لتنفيذ الفعالية الصعبة، لافتا إلى تنفيذ فعالية صعبة في اليوم الثاني للمسابقة، استطاعت 3 فرق فقط من أصل 40 فريقا مشاركا، اجتيازها.
بدوره، قال مدير دائرة التدريب في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة المقدم الركن المتقاعد أحمد الشوملي، إن المركز يقدّم كل ما يحتاجه رجل القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب من متطلبات تدريبية.
وأضاف أن المركز يقدم الخدمات اللوجستية كاملة من سكن وطعام وشراب وتدريبات.
وأوضح أن المسابقة معدة لفرق النخبة على مستوى العالم، وأن الفرق التي تريد الحصول على نتائج يجب عليها التحضير مسبقا على مدى أشهر بتدريبات مكثقة.
وبين أنه لا يسمح للمتسابق بتنفيذ أي فعالية إن لم تكن نسبة الإجهاد لديه عالية جدا.
ونوه بوجود ضغط كبير خلال الشهور الثلاثة السابقة لعقد المسابقة، لتوفير ميادين تدريب للفرق المشاركة لتنفيذ تدريبات مكثفة للتحضير المسابقة.


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