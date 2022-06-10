تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

وطنا اليوم:علقت وزارة النقل السورية، الجمعة، الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت الوكالة، إنّ وزارة النقل أوضحت على صفحتها على التلغرام، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات والتأكد من سلامتها وأمان الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية.

ووفقا لوكالة فرانس بريس، تعليق الرحلات جاء “نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة”. إلا أن موظفاً في المطار صرّح لفرانس برس من دون الكشف عن هويته “تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا إلى تأجيل الرحلات كافة لمدة ٤٨ ساعة على الأقل” تزامناً مع تأكيد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن “القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط”.