أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه الأردن (مياهنا)، الجمعة، أنّ أعطالا فنية قاهرة بسبب كسر خط رئيسي في اليادودة، إلى جانب أعطال فنية في الرصيفة وفي بعض المصادر المائية؛ أدت إلى تأخر الضخ لمناطق في اليادودة والرصيفة.

وقالت الشركة، إنّها ستتابع الأوضاع في هذه المناطق، حيث ستتأثر جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من بعض المصادر.

وأكّدت، أنها ستبذل جميع الجهود الممكنة لاستئناف الضخ وإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذه المناطق وحسب الدور المعد مسبقا حال إنهاء الأعمال الفنية وعودة المصادر المائية إلى العمل ليتم الضخ للمناطق حسب الدور مناشدة الجميع تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن الإرادة.

علما بأن المناطق المتاثرة جراء هذه التوقفات، في العاصمة عمّان، اليادودة، جاوا، خريبة السوق، وفي مناطق الرصيفة، عوجان، أم جراده، الجبل الشمالي، حي الرشيد المنخفض جعفر المنخفض، جزء من حي القادسية.