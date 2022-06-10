العيسوي : المبادرات الملكية ستشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين

وطنا اليوم:أعلن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، التوسع في المبادرات الملكية، بتوجيهات ملكية مباشرة؛ لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وقال في مقابلة خاصة بثها التلفزيون الأردني، الجمعة، إن جلالة الملك وخلال لقائه بالمواطنين، يأمر بتنفيذ مطالبهم استنادا إلى الأولويات وبما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وأضاف العيسوي، وهو رئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية، أن تنفيذ المطالب والمبادرات يتم وفق رؤية واضحة وبمدد زمنية محددة وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أن المبادرات الملكية انطلقت منذ تسلم جلالة الملك سلطاته في السابع من شباط عام 1999؛لتحسين ظروف المواطنين ومستوى معيشتهم، خاصة في المناطق الأشد فقرا.

وأشار إلى أن جلالته يضع في أولوياته تحقق التنمية المستدامة، ويحرص على التواصل مع المواطنين، ويوجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذ مشاريع مدرة للدخل