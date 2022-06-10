المومني : البحث عن الشعبوية سبب رئيس في بث الروح السوداوية

وطنا اليوم:قال الوزير الأسبق العين محمد المومني، إن الوطن يحتفل بـ “ثالوث” الثوابت الأردنية؛ وهي العرش والجيش والوحدة الوطنية، وذلك في إشارة إلى عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني عبر برنامج يسعد صباحك الذي يقدمه الزميلان حازم الرحاحلة ورندة كرادشة، أن هناك زخما كبيرا في الاحتفالات الوطنية لهذا العام، كونها تأتي بعد الدخول في المئوية الثانية للدولة الأردنية وبعد تخطي العديد من الأحداث؛ كجائحة كورونا وقضية الفتنة.

وأكد المومني أن الطريقة الأردنية للاحتفال في هذه المناسبات الوطنية، تكون بتعزيز المنجزات وتصويب الأخطاء والنظر إلى المستقبل للمضي قدما، مبينا أنه “يحق لكل أردني أن يرفع رأسه للسماء فخرا ببلده الأردن”.

وأوضح أن النقد البناء أمر مشروع، لكن يجب الوقوف في وجه السوداوية، مشيرا إلى أن “التفريق بينهما يعد من أهم التحديات التي تواجهنا”.

واعتبر أن البحث عن الشعبوية سبب رئيس في بث الروح السوداوية، منوها بأن منحى السوداوية ينخفض بسبب ارتفاع نسبة الوعي لدى الأردنيين