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تل أبيب تنشر منظومة رادرات في الخليج لمواجهة إيران

منذ 4 ثواني
تل أبيب تنشر منظومة رادرات في الخليج لمواجهة إيران

وطنا اليوم:نشرت دولة الاحتلال الإسرائيلي منظومة رادارية في عدة دول في الشرق الأوسط من بينها الإمارات والبحرين، وفق ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية الخميس 9 يونيو/حزيران 2022، وأوضحت أن المنظومة الإسرائيلية في المنطقة هدفها “مواجهة تهديدات إيران الصاروخية”.
كما أشارت القناة الإسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تروج لاتفاقية تعاون دفاعي بين إسرائيل والعديد من الدول العربية ضد تهديدات إيران.
بموجب الاتفاقية الناشئة، ستحقق الولايات المتحدة التعاون بين إسرائيل وست دول عربية في الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، وفق ما ذكرته القناة.
القناة قالت إن إسرائيل ستتعاون وتنسق الإجراءات العسكرية والأمنية مع العديد من الدول التي لا تربطها بها علاقات سياسية، بما في ذلك العراق -الذي حظر مؤخراً التشريعات المتعلقة بجميع الإجراءات التي من شأنها تعزيز التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.
كجزء من الاقتراح، يعتزم البنتاغون دفع استراتيجية أمنية ضد سلسلة من التهديدات من إيران.
إذ ستلزم مسودة الاتفاقية، التي لم تتم الموافقة عليها بشكل نهائي بعد، البنتاغون بتقديم خطة دفاع كاملة في غضون 180 يوماً ضد الضربات الجوية والصواريخ وغيرهما من إيران.
من المتوقع أن تشمل الاتفاقية ما مجموعه 10 دول، إلى جانب الولايات المتحدة- أعضاء في مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر؛ وكذلك الأردن ومصر وإسرائيل. والعراق.
في وقت سابق، أفادت صحيفة “​وول ستريت جورنال​”، بأن “الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ​الكونغرس الأمريكي​، قدما مشروع قانون يقترح على ​البنتاغون​ العمل مع ​إسرائيل​ ودول عربية لدمج دفاعاتها الجوية لإحباط التهديدات الإيرانية”.
كما لفتت إلى أن “مشروع القانون يقترح إقامة نظام دفاع صاروخي لدمج الدفاع الجوي بين إسرائيل ودول عربية، وحسب المصادر فإن الاقتراح يهدف إلى حث هذه ​​الدول العربية​​ وإسرائيل على تنسيق أفضل عبر المنطقة”.
ذكرت أيضاً أن “مشروع القانون هو أحدث محاولة من جانب ​الولايات المتحدة​ لتعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والشرق الأوسط، بعد تطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية، بعد أن كانت هذه الحكومات معادية لإسرائيل”.
جاء في مسودة الاقتراح أن “سلسلة أنظمة الدفاع الجديدة ستساعد في توفير حماية وأمن أفضل لدول الخليج، إلى جانب مصر والعراق وإسرائيل والأردن، وتتراوح بين صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والمركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة وأنظمة الصواريخ المتطورة من إيران”.


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