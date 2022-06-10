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المرصد الأردني: زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة قبرص

منذ 9 ثواني
المرصد الأردني: زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة قبرص

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني، فجر الجمعة زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مركزه جزيرة قبرص.
وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان صباح الجمعة، إن المرصد سجل الزلزال في تمام الساعة 4:40 فجرا بتوقيت العاصمة عمان.
وأضاف أن الزلزال سجل في جزيرة قبرص على عمق 45 كم شرق نيقوسيا في البحر الأبيض المتوسط، ويبعد 370 كم عن الحدود الأردنية.
وأشار سويدان إلى أنه تم رصد وتحليل الزلزال على أجهزة رصد الزلازل التابعة للمرصد الاردني/ وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكان مرصد الزلازل الاردني سجل السبت الماضي هزتين أرضيتين في الكويت وداخل الأراضي الإيرانية.
وقال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، في حينها إن المرصد سجل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، على عمق 5 كلم ويبعد عن منطقة الأحمدي 25 كلم داخل الأراضي الكويتية، في تمام الساعة 4:28 فجرا بتوقيت العاصمة عمان.
وأضاف أن المرصد سجل أيضا هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر على عمق 15 كلم، داخل الأراضي الإيرانية وعلى بعد حوالي 100 كم غرب من الحدود الايرانية/ العراقية، في تمام الساعة 4:49 فجرا بتوقيت العاصمة عمان


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