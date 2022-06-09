الخصاونة في السفارة البريطانية

وطنا اليوم – حضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الذي أقامته السفارة البريطانية في عمان السفيرة بريدجت برايند قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر

‏تشرفت باستقبال ضيوفنا في حفل عيد ميلاد ‎الملكة إليزابيث الثانية في ‎عمّان للاحتفال بعيد ميلاد جلالتها السادس والتسعين و ‎اليوبيل البلاتيني لمرور 70 سنة من خدمتها المتفانية.