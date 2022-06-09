الخصاونة في السفارة البريطانية

وطنا اليوم – حضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الذي أقامته السفارة البريطانية في عمان السفيرة بريدجت برايند قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر
تشرفت باستقبال ضيوفنا في حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية في عمّان للاحتفال بعيد ميلاد جلالتها السادس والتسعين و اليوبيل البلاتيني لمرور 70 سنة من خدمتها المتفانية.
تشرفت باستقبال ضيوفنا في حفل عيد ميلاد #الملكة_إليزابيث_الثانية 🇬🇧 في #عمّان للاحتفال بعيد ميلاد جلالتها السادس والتسعين و #اليوبيل_البلاتيني لمرور 70 سنة من خدمتها المتفانية.#HM70#QBP2022pic.twitter.com/UKj1nAjMLy
— Bridget Brind (@BridgetBrind) June 9, 2022