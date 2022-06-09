بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخصاونة في السفارة البريطانية

منذ 4 ثواني
الخصاونة في السفارة البريطانية

 

وطنا اليوم – حضر رئيس الوزراء بشر الخصاونة حفل عيد ميلاد الملكة إليزابيث الذي أقامته السفارة البريطانية في عمان السفيرة بريدجت برايند قالت في تغريدة نشرتها عبر تويتر

 

‏تشرفت باستقبال ضيوفنا في حفل عيد ميلاد ‎الملكة إليزابيث الثانية في ‎عمّان للاحتفال بعيد ميلاد جلالتها السادس والتسعين و ‎اليوبيل البلاتيني لمرور 70 سنة من خدمتها المتفانية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

23:40

رجل الأعمال زياد المناصير لا يُفكر بتقلد منصب سياسي

23:36

الكباريتي: معالجة تراجع النمو لا يكون إلا من خلال الاستثمار

23:32

من هي الطفلة التي خطفت انظار الملك ؟

23:24

لواء الحرس الملكي الخاص بطل لمسابقة المحارب الدولية

23:15

عقل : الضريبة السابقة على المحروقات كانت نسبية على كافة عناصر المشتقات، بينما الضريبة الحالية ثابتة

23:13

حارس الفيصلي أبو ليلى يلوح من الكويت بفسخ العقد

21:19

حزب الكرامة “تحت التأسيس” يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي

20:38

المناصير يستثمر بقطاعي الأسمدة والنحاس في منطقة ضانا

20:31

الحموي : لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن

20:14

استشهاد جندي أردني اثر القيام بواجبه في مالي

19:40

الفراية يذبح جميع الخراف ..

19:36

وزارة الزراعة تصدر بياناً مهماً حول نفوق الأبقار في المفرق

19:32

وفاة طفل غرقا في قناة الملك عبدالله

19:24

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

19:21

الفاو: فاتورة الغذاء العالمية تقترب من رقم قياسي

19:17

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

19:15

1.8 مليار دينار قيمة ارتفاع الإيرادات في الأردن

19:04

جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك

18:59

حادثة التحرش

18:30

الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل

16:59

وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين

16:52

وزير العمل: نحرص على الحد من البطالة

16:20

عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أونينتونو الإيطالية

16:18

عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

16:16

أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

16:02

الملك ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف

15:59

“ضجيج رسمي” ضمن سردية حكومية غير مفهومة وتصدع العلاقة بين الطاقم والشارع

15:56

الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

15:35

تغريم شاب أردني 680 ألف دينار لارتكابه القدح والذم

15:27

جامعة البترا تهنئ الوطن وقائده بمناسبة عيد الجلوس الملكي

15:19

رئيس الجامعة الأردنية العقبة يهنئ القائد بعيد الجلوس الملكي

15:16

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

15:13

الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على فتاة اقتربت من موكب بايدن

15:04

قطيشات لوطنا اليوم : تم الانتهاء من قضية الليلي و الحلوة

15:03

المجلس القضائي يوضح تفاصيل رفض طلب المجالي

14:59

استدعاء الإسعاف لرئيس بلدية اربد

14:54

الأردنيون على موعد جديد مع كتلة هوائية حارة

14:43

حمد ينتقد “الأسيوي” بالتنظيم .. والشلاحي يؤكد أحقية الأردن بالفوز

14:25

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

14:19

من يسيء للجامعات الاردنية يسيء للوطن

14:17

وصفة طبية غريبة لاحد المرضى يكتبها طبيب يمني

14:13

ذكرى رحيل عبدالناصر الشارع العربي يستذكر عبارة ….”لقد قررت أن أتنحى تمامًا ونهائيا”

14:11

الناطور يفوز ببطولة نادي جامعة البترا لتنس الطاولة بمناسبة عيد الاستقلال

14:03

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول

13:57

قيادات حزب الانصار تلتقي قيادات شبابية وشعبية في ديوان الشيخ طلال الماضي

13:44

اسستشراف مستقبل الاقتصاد في أتون الأزمات 

13:13

مهيدات: حملة مشددة على البؤر الساخنة والمؤسسة لن تتهاون

13:06

محاضرة للدكتور كفافي في جامعة فيلادلفيا‎‎

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022