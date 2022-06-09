لواء الحرس الملكي الخاص بطل لمسابقة المحارب الدولية

وطنا اليوم – توج لواء الحرس الملكي الخاص بطلًا لمسابقة المحارب الدولية السنوية الثانية عشرة، والتي اختتمت، اليوم الخميس، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC.

وبتتويجه حصد لواء الحرس الملكي الخاص لقب المحارب 2022، بعد تنافس شديد على مدار 5 أيام في جميع فعاليات المسابقة مع 40 فريقًا قدمت من مختلف دول العالم.

ويذكر أن مسابقة المحارب الدولية السنوية الثانية عشرة انطلقت الأحد بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، واختتمت اليوم يوم الخميس.

وتعقد المسابقة سنويا، وبدعم كامل من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وتعتبر من أهم المسابقات الدولية التي يتنافس فيها قوات النخبة من فرق العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب والأجهزة الامنية من مختلف دول العالم.

وتميزت النسخة الثانية عشر للمسابقة بالعديد من المستجدات التي واكبت تطورات الأساليب والتكتيكات المتبعة من قبل العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، مما جعلها لهذا العام فريدة من نوعها كحدث قائم بحد ذاته.