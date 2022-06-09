بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

منذ 3 ثواني
الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة، والذي ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
ورفع مشروع التوسعة، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 145 مليون دينار، الطاقة الإنتاجية للميناء من 5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا.
وشاهد جلالة الملك، خلال جولة بالميناء رافقه فيها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عرضا مرئيا عن شركة الموانئ الصناعية الأردنية وأهدافها ورؤاها ومساهماتها في الاقتصاد الوطني الكلي.
وتابع جلالته عمليات المناولة لشحنات من البوتاس عالي الجودة لسفينتين، ستتوجه الأولى إلى إندونيسيا وماليزيا محملة بـ 35 ألف طن، والثانية، محملة أيضا بـ 35 ألف طن، ستتوجه إلى فنلندا للمرة الأولى كسوق جديد للبضائع الأردنية.
واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية الأردنية الدكتور معن النسور، أشار فيه إلى أن الميناء الصناعي يصدر لـ 50 دولة، وتم رفع جودة المناولة وكفاءتها من 1000 طن /الساعة للمواد السائبة الجافة إلى 4000 طن/ الساعة.
وبين النسور أنه تم تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة، والإجراءات التكنولوجية المتطورة التي يتبعها الميناء والسياسات الحديثة التي تتبناها الشركتان؛ شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وأكد أن شركة الموانئ تعد ترجمة حقيقية للتوجيهات الملكية في ترسيخ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال عقود الامتياز المبرمة مع الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة.
وأشار النسور إلى أن الشركة رفدت خزينة الدولة بنحو 11 مليون دينار خلال عام 2021، كرسوم امتياز وإيجار الأراضي وغيرها، إضافة إلى 1.77 مليار دينار (2.5 مليار دولار) قيمة صادرات البضائع عبر الميناء في عام 2021، إلى جانب مساهمات الشركة والشركتين الأم في الحد من البطالة من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف.
وتطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة الرامية إلى التوسع في المرافق التخزينية لتشمل منشآت صناعية وإنتاجية مصدرة عبر الميناء الصناعي، لافتا إلى أن هناك مباحثات اقتصادية تجري مع مستثمرين محتملين لتصدير مادة الأمونيا والهيدروجين، واستيراد مواد البناء السائبة لتوريدها للدول المجاورة.
يشار إلى أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية، مملوكة لشركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية مناصفة، برأس مال يصل إلى 140 مليون دينار.
وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد من المسؤولين


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:21

الفاو: فاتورة الغذاء العالمية تقترب من رقم قياسي

19:17

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

19:15

1.8 مليار دينار قيمة ارتفاع الإيرادات في الأردن

19:04

جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك

18:59

حادثة التحرش

18:30

الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل

16:59

وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين

16:52

وزير العمل: نحرص على الحد من البطالة

16:20

عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أونينتونو الإيطالية

16:18

عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

16:16

أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

16:13

دبلوماسي إيراني : نحن نحارب تهريب المخدرات على حدود الأردن الشرقية

16:02

الملك ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف

15:59

“ضجيج رسمي” ضمن سردية حكومية غير مفهومة وتصدع العلاقة بين الطاقم والشارع

15:56

الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

15:35

تغريم شاب أردني 680 ألف دينار لارتكابه القدح والذم

15:27

جامعة البترا تهنئ الوطن وقائده بمناسبة عيد الجلوس الملكي

15:19

رئيس الجامعة الأردنية العقبة يهنئ القائد بعيد الجلوس الملكي

15:16

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

15:13

الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على فتاة اقتربت من موكب بايدن

15:04

قطيشات لوطنا اليوم : تم الانتهاء من قضية الليلي و الحلوة

15:03

المجلس القضائي يوضح تفاصيل رفض طلب المجالي

14:59

استدعاء الإسعاف لرئيس بلدية اربد

14:54

الأردنيون على موعد جديد مع كتلة هوائية حارة

14:43

حمد ينتقد “الأسيوي” بالتنظيم .. والشلاحي يؤكد أحقية الأردن بالفوز

14:25

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

14:19

من يسيء للجامعات الاردنية يسيء للوطن

14:17

وصفة طبية غريبة لاحد المرضى يكتبها طبيب يمني

14:13

ذكرى رحيل عبدالناصر الشارع العربي يستذكر عبارة ….”لقد قررت أن أتنحى تمامًا ونهائيا”

14:11

الناطور يفوز ببطولة نادي جامعة البترا لتنس الطاولة بمناسبة عيد الاستقلال

14:03

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول

13:57

قيادات حزب الانصار تلتقي قيادات شبابية وشعبية في ديوان الشيخ طلال الماضي

13:44

اسستشراف مستقبل الاقتصاد في أتون الأزمات 

13:13

مهيدات: حملة مشددة على البؤر الساخنة والمؤسسة لن تتهاون

13:06

محاضرة للدكتور كفافي في جامعة فيلادلفيا‎‎

13:04

أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بالعيد الثالث والعشرين للجلوس الملكي‎‎

12:50

في زيارة غير معلنة .. رئيس وزراء الاحتلال يصل أبو ظبي

12:42

الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

12:39

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

12:31

التنمية الاجتماعية :ضرورة انشاء حضانات مؤسسية في الجهات الحكومية

12:29

الحكومة تتراجع عن تصريحاتها : نسب الفقر ليست نهائية

12:10

الساكت: نبارك لهذا المركز الطبي ذكرى 20 عام على تأسيسه

12:07

الخصاونة يستقبل ميقاتي ويؤكدان العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين

12:03

وطنا اليوم يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين

11:58

شركات التخليص تهنئ بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين

11:42

“الأميرة سميّة للتكنولوجيا” الثانية محليا حسب التصنيف العالمي للجامعات 2023QS- وفي المركز 73 عالمياً بمؤشر التوظيف

11:41

البوتاس العربية” تهنىء بذكرى الجلوس الملكي الثالث والعشرين

11:40

أسرة جامعة الإسراء تهنئ بعيد الجلوس الملكي

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022