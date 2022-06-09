استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول

وطنا اليوم:استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حلحول في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن الشاب الشهيد هو “محمود فايز أبو عيهور (27 عامًا) …”، وأشارت إلى أن الرصاصة التي أصابت الشاب “اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي”.

ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته بحسب البيان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى 5 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي وإصابتان بالمطاط وصلت إلى مستشفى الأهلي في الأراضي الفلسطينية.

وفي جنين أصيب فجر الخميس، 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات.