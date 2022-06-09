في زيارة غير معلنة .. رئيس وزراء الاحتلال يصل أبو ظبي

وطنا اليوم:وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة غير معلنة سلفا.

وأعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عن وصول بينيت إلى الإمارات “تلبية لدعوة” من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

ونشر جندلمان صورة من استقبال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد في المطار، وذلك بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: “رئيس الوزراء بينيت وصل قبل قليل إلى الإمارات تلبية لدعوة رئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد وتم استقباله في المطار من قبل وزير الخارجية سمو الشيخ عبد الله بن زايد”.

وأضاف جندلمان: “سيلتقي رئيس الوزراء لاحقا سمو الشيخ محمد بن زايد وجهًا لوجه في قصره، وسيعقد مع سموه لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما”.

وأضاف في تغريدة منفصلة: “هذا وسيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الإقليمية