الساكت: نبارك لهذا المركز الطبي ذكرى 20 عام على تأسيسه

وطنا اليوم – قال الكاتب الاقتصادي موسى الساكت في منشور له عبر فيسبوك تعليقا الذكرى 20 لتأسبس مركز الحسين للسرطان :

بمتابعة حثيثة ورعاية من جلالة الملك عبدالله وجلالة الملكة رانيا، وقيادة من قبل سمو الاميرة غيداء وكادر طبي واداري مميز، ودعم وتبرع سخي من مختلف الجهات المعطاءة داخل وخارج الاردن، أصبح مركز الحسين للسرطان الذي يحمل إسم رجل قل نظيره من المراكز الطبية المتقدمة على مستوى العالم

نبارك لهذا المركز الطبي ذكرى 20 عام على تأسيسه ونقول بكل فخر واعتزاز انتم نموذج مضيء ومشرف في وطننا.

وكان الساكت ادرج صورة لجلالة الملك في منشوره