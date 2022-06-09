عملية عسكرية عراقية ضد مخربي طريق عمان بغداد

وطنا اليوم:استهدفت عملية لقوة من القوات المسلحة العراقية مجموعة “إرهابية” في منطقة صحراء الرطبة المتاخمة للحدود الاردنية ، الأربعاء، وقتلت شخصا واحدا، واعتقلت 5 آخرين.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، إن المجموعة تنتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وكانت مسؤولة عن أعمال تخريبية في الطريق الدولي الذي يربط بغداد بعمان.