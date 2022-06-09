وطنا اليوم:استهدفت عملية لقوة من القوات المسلحة العراقية مجموعة “إرهابية” في منطقة صحراء الرطبة المتاخمة للحدود الاردنية ، الأربعاء، وقتلت شخصا واحدا، واعتقلت 5 آخرين.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، إن المجموعة تنتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وكانت مسؤولة عن أعمال تخريبية في الطريق الدولي الذي يربط بغداد بعمان.
عملية عسكرية عراقية ضد مخربي طريق عمان بغداد
وطنا اليوم:استهدفت عملية لقوة من القوات المسلحة العراقية مجموعة “إرهابية” في منطقة صحراء الرطبة المتاخمة للحدود الاردنية ، الأربعاء، وقتلت شخصا واحدا، واعتقلت 5 آخرين.