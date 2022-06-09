إعلان إفلاس أشهر سلسلة صيدليات بمصر

وطنا اليوم:أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكما، بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة صيدليات 19011 الشهيرة في البلاد.

وتضمن حكم المحكمة الاقتصادية، “وضع أختام على محل تجارة شركة ألفا الوارد بالسجل التجاري من مركز رئيسي وفروع ومخازن وأموالها الثابتة والمنقولة لحين الانتهاء من الجرد”.

وكانت سلسلة 19011 تعرضت لسلسلة من الانتكاسات وتراكم الديون عليها لصالح البنوك وشركات التوزيع، نتج عنها اتفاقها مع الشركة المتحدة لاستحواذ سلسلة صيدليات كير التابعة لـ”المتحدة” على عدد كبير من فروع سلسلة 19011 مقابل تصفية ديونها.