الديوان الملكي يهنئ الملك بعيد الجلوس الثالث والعشرين

وطنا اليوم:هنأ الديوان الملكي الهاشمي، صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين.
وقال الديوان في تغريدة عبر تويتر الخميس، “كل عام والوطن وجلالة الملك بألف خير”.
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