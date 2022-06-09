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الضمان: ورثة الشهيد العسكري يأخذون 100% من راتبه

منذ دقيقة واحدة
الضمان: ورثة الشهيد العسكري يأخذون 100% من راتبه

وطنا اليوم:تصرف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قريبا راتبا تقاعديا لذوي الشهداء الطيارين بلال الشوفيين وبهاء أبو غنمي وشهيد الواجب في مالي علي الجوابرة.
وبحسب مصادر في المؤسسة، فإن قانون الضمان عزز حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل 100 بالمئة من راتبه بتاريخ استشهاده.
ولفتت الى ان القانون نص على انه يستحق المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً تقاعدياً إجمالياً يعادل (100%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده.
وقالت المصادر:ان هذه النسبة هي أعلى نسبة احتساب لراتب تقاعدي يمنح من الضمان، موضحا ان القانون توسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
واضافت: ان راتب تقاعد الشهيد يأتي من خلال قرار تصدره اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة باعتبار المؤمن عليه العسكري شهيداً، وبالتالي تخصيص الراتب التقاعدي له


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