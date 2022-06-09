الخلايلة: حصلنا على استثناء من رئاسة الوزراء لتعيين 400 إمام ومؤذن

وطنا اليوم:اعلن وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة في تصريح ، ان الوزارة بصدد تعيين حوالي 400 من الائمة والمؤذنين في مساجد المملكة المختلفة، بعد ان حصلت الوزارة على استثناء من قبل مجلس الوزراء.

واعتبر الخلايلة ان ذلك جزء من سعي الوزارة لتقليل عدد المساجد التي لا يوجد فيها عاملين والتي تصل الى 1450 مسجدا، منوها ان المملكة يوجد فيها 7500 مسجد ومصلى تابع للوزارة، وصلاة الجمعة تقام في 4500 من هذه المساجد.

ونبه الخلايلة الى ان الوزارة امام تحدّ كبير يتمثل بتأهيل الائمة والخطباء، ولذلك قامت بوضع خطة متكاملة لعقد دورات متخصصة لهم باللغة العربية والحديث والتلاوة والتفسير والفقه من خلال معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الائمة والدعاة.