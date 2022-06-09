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سقوط طائرة لـ المارينز جنوب كاليفورنيا.. ما قصة المواد المشعة

منذ ثانيتين
سقوط طائرة لـ المارينز جنوب كاليفورنيا.. ما قصة المواد المشعة

وطنا اليوم:أفاد متحدث أن طائرة عسكرية أمريكية على متنها طاقم مكون من خمسة أفراد من المارينز تحطمت في جنوب كاليفورنيا الأربعاء.
ولم ترد أنباء عن مصير الطاقم حتى الآن، لكن الجيش الأمريكي نفى تقارير تفيد بأن الطائرة كانت تحمل مواد مشعة عند سقوطها بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد 35 كيلومترا من الحدود المكسيكية.
وأكد متحدث تحطم طائرة تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة.
وأضاف أن “خمسة من أفراد المارينز كانوا على متنها، وننتظر تأكيدا عن وضع جميع أفراد الطاقم”، مشيرا الى تواجد “مسعفين عسكريين في موقع الحادث”.
ونفى المتحدث “ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مواد نووية على متن الطائرة”.
وتم تحديد الطائرة على أنها من طراز “أم في-22 بي أوسبري” وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارينز.
وطائرة أوسبري قادرة على “الإقلاع والهبوط العمودي”، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو الى الامام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.
وسبق وأن تحطمت طائرة من الطراز نفسه في النروج في آذار/مارس ما أسفر عن مقتل أربعة من المارينز كانوا على متنها


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