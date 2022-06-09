بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

موعد وقفة عرفة وعيد الاضحى

منذ 15 ثانية
موعد وقفة عرفة وعيد الاضحى

 

وطنا اليوم –   يولد هلال شهر ذو الحجـة مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الأربعاء الموافق 2022 / 6 / 29، وفقا للحسابات الفلكية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 2022 / 6 / 28 م يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر (في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الروية ) في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة ، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 39 دقيقة ) .

وبذلك يكون يوم الأربعـاء 2022 / 6 / 29 م هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ ،  و تكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م ، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيـا يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م ، الموافق 10 ذو الحجة لعام 1443 هجريا.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

06:07

8 جامعات أردنية ضمن تصنيف «QS» العالمي في مقدمتها «الأردنية»

03:46

الفيصلي يرفض عرضا لابو جلبوش

00:54

ديانا حداد بالحجاب… ومدير أعمالها يوضح: “اعتنقت الاسلام منذ سنوات طويلة”

23:59

جامعة الإسراء تشارك في الاجتماع التعريفي لمشروع IREEDER المدعوم من الاتحاد الأوروبي في جامعة فيلادلفيا

23:41

قراءة في رؤية التحديث الاقتصادي 2022

23:19

خالد زكريا لوطنا اليوم: الاحد ساجري عملية جراحية في سبيتار

23:12

الاردن يعلن عن نجاح عملية اتمام إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار

22:56

مؤسسة الضمان تحذر كافة متقاعديها ومشتركيها من مشاركة أيّة معلومات أو أرقام سرية تخص حساباتهم البنكية مع أي جهات تنتحل اسمها

22:26

بعد تصريحات الفراية …. الشوبكي يتوقع الاسعار الحقيقية للنفط

22:19

ثيسيوس: حسني عايش والتربية

21:29

ثمانية من الأولمبي تخلفوا عن مغادرة أوزبكستان.. الفيصلي يواجه سحاب وديا و ” بوغبا يستعد للمغادرة الى قطر

21:20

“طفلة نابالم” تجتمع بمصورها بعد خمسين عاما.. شهادات وأحداث تروى لأول مرة

21:17

الأغوار الشمالية والزرقاء الثانية يدخلان نادي الذهب

21:11

الجد غازي حموه يهنئ حفيدته الغالية روزانا ضرار بمناسبة مناقشتها لرسالة الماجستير

21:08

الدكتور قاسم العمرو وزوجته الدكتورة فدوى حموه يهنئون روزانا ضرار بشهادة الماجستير

21:02

الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البترا لـ الطالبة روزانا عودة

20:54

الأمن يحذر الأردنيين من اسلوب احتيالي الكتروني جديد

20:41

الخلايلة : البنية التحتية في الأردن لم نقترب من الدول المتقدمة

20:40

الجمارك توضح حول ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

20:39

مناسبة عيد الاستقلال .. عبيدات يفتتح اكبر جدارية للهاشميين في أردنية العقبة

20:37

مؤسسة الضمان تحذر كافة متقاعديها ومشتركيها

20:21

وزير الطاقة: تثبيت الحكومة لأسعار المحروقات لم تقم به دول عظمى

20:01

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء جمعية أبو ديس

19:51

العجارمة يرعى احتفال مديرية الرمثا بمسيرة الولاء والانتماء على أنغام موسيقات القوات المسلحة

19:48

الملك يؤكد اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا

19:38

مصر: تزويد الأردن بالغاز يجري وفق الكميات المطلوبة

19:33

صفحات الأردنيين تتزين بالتهنئات لمناسبة الترفيعات العسكرية

19:29

تطبيق سند الحكومي يتجاوز 2.7 مليون تحميل

19:26

صندوق استثماري أردني إماراتي بقيمة 100 مليون دولار

19:22

فضيحة كبرى في حمام السيدات بمطعم شهير في مصر

19:00

النبر : الحكومة ” بالغت ” بتصريحاتها في ملف الطاقة ولا صحة لتحمل الخزينة 450 مليون دينار

17:22

الأمن العام: ضبط المتسبب بحريق الكمالية

17:00

ريال مدريد يمدد عقد لوكا مودريتش

16:58

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين الخميس

16:56

الوريكات إلى عقيد

16:50

ارتفاع قضايا الخلع أمام المحاكم في المملكة

16:43

العمواسي يزفّ نبأ خروج طفل أردني لدغته أفعى فلسطين من المستشفى

16:28

الأمن الغذائي يضع دول عربية على صفيح ساخن

16:20

أغرتهم بمكافآت مالية .. الصين تشعل حرب تجسس بين مواطنيها

16:17

قضاة تونس يواصلون “شل” المحاكم رفضا لقرارات سعيّد

16:15

10 آلاف متقاعد ومستحق زودوا الضمان بحساباتهم

16:09

دورة تدريبية حول الاسعافات الاولية ومكافحة الحرائق في جامعة فيلادلفيا

16:08

مركز لغات فيلادلفيا يعقد ورشة عمل فن باتك BATIK بالتعاون مع السفارة الأندونيسية‎‎

15:51

مهم من الغذاء والدواء بشأن الوقاية من التسمم الغذائي

15:46

تصريحات حكومية متناقضة حول كلفة تثبيت أسعار المحروقات تثير الشارع

15:34

للمرة الثانية .. طرح عطاء شراء 120 ألف طن قمح

15:28

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الاردني العاشر للانف والاذن والحنجرة

15:26

وزير التربية يوعز بمتابعة الحالة الصحية لـ”معلم المفرق”

وفيات

ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022