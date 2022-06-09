موعد وقفة عرفة وعيد الاضحى

وطنا اليوم – يولد هلال شهر ذو الحجـة مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الأربعاء الموافق 2022 / 6 / 29، وفقا للحسابات الفلكية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 2022 / 6 / 28 م يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر (في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الروية ) في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة ، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 39 دقيقة ) .

وبذلك يكون يوم الأربعـاء 2022 / 6 / 29 م هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ ، و تكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م ، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8 م ، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيـا يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م ، الموافق 10 ذو الحجة لعام 1443 هجريا.