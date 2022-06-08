بعد تصريحات الفراية …. الشوبكي يتوقع الاسعار الحقيقية للنفط

وطنا اليوم – توقع الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، وصول سعر صفيحة البنزين (أوكتان 90) إلى 22 دينارا في الفترة المقبلة.

جاء ذلك عقب تصريح “صادم” لوزير الداخلية مازن الفراية، أفاد فيه بالتوجه إلى 4 ارتفاعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة، وبعد مضي أسبوع واحد على إعلان التسعيرة الجديدة غير المسبوقة.

ورجح في تصريح له اليوم الأربعاء وصول سعر صفيحة البنزين (أوكتان 95) إلى 27 دينارا، ومادتي السولار والكاز إلى 20 دينارا للصفيحة الواحدة.

واستغرب الشوبكي توجه الحكومة إلى رفع المحروقات محليا حتى لو لم ترتفع أسعار النفط عالميا وهو ما قاله وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة صراحة اليوم الأربعاء، معتبرا هكذا تصريحات من شأنها نسف عمل لجنة التسعير.

وقال في ذات السياق إنه في هذه الحالة لا يوجد داع لاجتماع لجنة التسعير طالما أن الحكومة تقرر ذلك على لسان وزرائها، داعيا إلى إلغائها وتوفير مخصصاتها المالية.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 31 أيار الماضي رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران الجاري بمقدار 60 فلسا/لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب من العام 2022، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران بمقدار 35 فلسا/لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022. مما يعني أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران شكل ما نسبته (22%) من فرق الكلفة الفعلية، و 14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و 11% لمادتي الديزل والكاز.

وبذلك أصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90 ) في شهر حزيران 920 فلس/لتر بدلاً من 885 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلس/لتر بدلا من 1120 فلسا/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/لتر بدلاً من 650 فلس/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينار و 85 قرشاً.