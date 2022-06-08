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الملك يؤكد اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا

منذ 3 ثواني
الملك يؤكد اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء في قصر الحسينية، نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الدكتور روبرت هابيك.
وأكد جلالته، خلال اللقاء، اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، معربا عن تطلع المملكة لتعزيزها في شتى الميادين، خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستثماراتها.
ولفت جلالة الملك إلى إطلاق الأردن أخيرا لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أن الرؤية ترتكز على الاستدامة، وستعمل المملكة من خلالها، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، على تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بالتغير المناخي، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة.
وتناول اللقاء جهود الأردن لتعزيز التعاون والربط الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والمياه والأمن الغذائي، خاصة في ظل انعكاسات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه، أشاد نائب المستشار الألماني هابيك بدور الأردن في التعامل مع أثر التغير المناخي والتزاماته الدولية بخفض انبعاثات الكربون، مشيرا إلى تطلع ألمانيا لتوطيد شراكتها مع المملكة لتعزيز أمن الطاقة.
وبين أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الألماني في الأردن، بخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، معربا عن استعداد ألمانيا لتوفير فرص التدريب في الطاقة المتجددة لطلبة الهندسة الأردنيين.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والسفير الألماني في عمان بيرنهارد كامبمان.
وكان نائب المستشار الألماني هابيك قد شارك في أعمال المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، الذي يعقد في منطقة البحر الميت بدعوة من الأردن وألمانيا، ويهدف إلى إطلاق مبادرات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية لإنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر


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