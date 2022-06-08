صفحات الأردنيين تتزين بالتهنئات لمناسبة الترفيعات العسكرية

وطنا اليوم:تزينت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، الأربعاء، بالكثير من التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الإرادة الملكية بترفيع عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

وانهالت المباركات من المحبين والزملاء والأخوة والأباء والأبناء والأمهات، عبر مواقع التواصل لترفيع من يحبون رتبة جديدة في الجيش أو الأمن، حيث يعتبر موسم الترفيعات ذو نكهة خاصة عند الأردنيين، وتتزين أكتاف الرجال بالنجوم، والرتب المختلفة، مرورا بالعريف الى الرقيب، والرقيب أول فالوكيل، والملازم والملازم أول والنقيب والرائد والمقدم والعقيد والعميد واللواء.