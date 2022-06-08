النبر : الحكومة ” بالغت ” بتصريحاتها في ملف الطاقة ولا صحة لتحمل الخزينة 450 مليون دينار

النبر : الحكومة وضعت ضريبة على الطاقة المتجددة بعد ” إعطاء الآمان ”

النبر : خطة خماسية للتخلص من الدخل الحكومي المتأتي من الضريبة الخاصة على المحروقات

النبر : تثبيت أسعار المحروقات أمر وارد للحماية من ” التضخم ”

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية ، النائب عمر النبر ، إن السعر العالمي للمحروقات في ارتفاع مستمر نتيجة المتغيرات الدولية و المشاكل الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا وحرب روسيا .

وأضاف النبر لـ ” وطنا اليوم “ أن ما اشار إليه وزير الداخلية مازن الفراية بالنسبة لتحمل الخزينة 450 مليون دينار غير دقيق والخزينة تحملت مبالغ لا تصل الى 300 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات لثلاثة أشهر الماضية .

ولفت إلى أن ما تحصلة الحكومة من ضرائب على المشتقات النفطية يبلغ 18% من الدخل الحكومي الضرائبي ، مبينا أن الحكومة تدخل ما يقارب مليار لكل 5 ونص مليار ، وهي غير موضحة في الموازنة بشكل بل مسجلة كضريبة على التجارة الداخلية وليست كبند منفصل .

وأكد أن الحكومة غير جدية بخطوة التحول إلى الطاقة المتجددة واستعمال المركبات الكهربائية للتقليل من استخدام المشتقات النفطية ، مشيرا إلى أن الضريبة على الطاقة المتجددة جاءت بعد ” إعطاء الآمان ” ولم تكن موجودة من قبل .

وأشار إلى أن التضخم هذا الشهر بلغ 4% تقريبا أي في حال رفع المحروقات من المرشح زيادة التضخم، لافتا إلى أن الحكومة ستصبح امام خيارين إما زيادة الرواتب المتآكلة من التضخم او تثبيت الاسعار حتى لا يزيد التضخم، علما ان بريطانيا وفرنسا قدمت دعم لتثبيت اسعار المحروقات لاول مرة منذ سنوات .

النبر كشف عن مطالب نيابية لوضع خطة خماسية للتخلص من الدخل الحكومي المتأتي من الضريبة الخاصة على المحروقات والاتجاه نحو الطاقة المتجددة ، مبينا أن الحكومة لم تأخذ أي اجراء بخصوص ذلك على الرغم من أن التوجه في السنوات المقبلة سيكون بإتجاه الطاقة المتجددة .

وكان وزير الداخلية قد كشف عن 4 رفعات متتالية لسعر الوقود بالأردن خلال الأشهر المقبلة وان الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات كما فعلت خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويجب على المواطن أن يتفهم ذلك ويتصرف في أموره الحياتية ضمن محددات المصلحة الوطنية.

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