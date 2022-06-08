رئيس السلطة الفلسطينية يُفند بتسجيل صوتي عبر الهاتف شائعات وفاته

وطنا اليوم:تحدث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، صباح الأربعاء، في مؤتمر “وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك”، وسط الشائعات التي تحدثت عن وفاته وتكهنات بشأن صحته.

وانطلقت اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر “وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك”، في مقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، والذي يتناول في جلساته، ملفي توثيق الأملاك العربية في القدس، والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك.

وشارك عباس في كلمة مقتضبة عبر الهاتف تحدث فيها عن الأوضاع في القدس، مشددا على أن الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية هي فلسطينية.

وتابع قائلا: “صراعنا مع الاحتلال صراع سياسي في أساسه وليس صراعا ضد ديانة بعينها”.

وأضاف عباس: “أسقطنا كل المشاريع المشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية وبالذات صفقة القرن”.

والأربعاء، نفت حركة فتح، أنباء تحدثت عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرة إلى أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن “ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عارية عن الصحة تماما”، مضيفا أن “الرئيس بصحة جيدة”.