هلوسة في النخب للمومني

وطنا اليوم – قال أ.د حسن المومني استاذ العلاقات الدولية في تغريدة له حملت العنوان هلوسة في النخب :

اكاد ان اكون جازما ان مشكلتنا ليست في نقص الخبرات و المعرفة ولكن المشكلة تكمن في سياق عملية فرز و انتقاء النخب التي تقوم بمعظمها على العلاقات الشخصية النفعية او الاسترضائية في بعض من الاحيان .

واضاف المومني واحدة من الشروط المهمة في تطور اي دولة هو وجود جهاز بيروقراطي (ادارة عامة) فعال بما فيها النخب المتقدمة والتي يحب ان تنتج في سياق مؤسسي تنافسي وضمن تكافؤ الفرص وادائها وعملها محكوم بسيادة القانون من اجل الصالح العام الذي هو اولا و اخيرا غاية الدولة . لذلك نحن بحاجة الى نخب سياسية ذات مصداقية يحكمها القانون Good Trusted Politicians