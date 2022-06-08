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إعلامية اعراقية تنفي ترحيلها من الأراضي الأردنية

منذ 4 ثواني
إعلامية اعراقية تنفي ترحيلها من الأراضي الأردنية

وطنا اليوم:نفت الإعلامية العراقية سحر عباس جميل مقدمة برنامج “القرار لكم” على قناة دجلة الفضائية، الإشاعات التي انتشرت قبل أيام وتناولت موضوع ترحيلها من الأردن لأسباب مختلفة وملفقة منها تهمة تعاطي المخدرات، مشيرة إلى أن القضية أساسًا لا أساس لها من الصحة. غير صحيح لأنها موجودة بطبيعتها في عمان، وكشفت الأكاذيب من خلال عملها المتواصل ونشاطها اليومي.

حقيقة ترحيل سحر عباس جميل
وتابعت بقولها إن الافتراءات والأكاذيب حدثت أثناء استعدادها لتسليط الضوء على ملف فساد رفيع المستوى، فتبعها شائعات، تارة على شكل ترحيلها من الأردن وأحياناً أخرى في شكل دخولها إلى البلاد.
ربما تخيفها وتشوش أفكارها وتدفعها في عملية العطاء والرد. كما صرحت، فإن صناعة الإشاعات التي يمارسها الهواة تتلاشى بسرعة في ظل وجود الحقيقة على الأرض.

من هي سحر؟
بدأت مسيرتها الإعلامية منذ عام 2019، تستضيف برنامج “القرار من أجلك” على “قناة دجلة الفضائية”.بدأت حياتها المهنية في الإعلام عام 2000 عندما بدأت العمل في “راديو بغداد”، تلتها مهام في كتابة مقالات للأطفال في مجلتي “مجالستي” و “المزمار”. قناة التغيير الفضائية حيث يذاع “شارع العراق”.


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