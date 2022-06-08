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شاهد : ما الذي أضحك الملك خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين

منذ 3 ثواني
شاهد : ما الذي أضحك الملك خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:نشر الموقع الرسمي للديوان الملكي فيديو من لقاء الملك عبد الله الثاني وعدد من المتقاعدين العسكرين في الديوان الملكي الهاشمي يوم أمس الثلاثاء.
واستذكر احد ضباط القوات المسلحة موقفاً مع جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء جلالته امس الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، عدداً من المتقاعدين العسكريين
الضابط الاردني قال في مداخلة له انه في ساند هيرست كان هناك تعليم سباحة و”احنا كنا ما نعرف نسبح” وكان بدك تقفز بوز” و”شفت حالي بالبركة ببلبط”
هنا والملك تملأ وجهه الابتسامة قال “عمري ما شفت واحد بيقفز بعدين يمشي بالمي”.
و عبر الملك عبدالله الثاني عن تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية.
ووثق الفيديو مقتطفات طريفة من لقاء الملك مع المتقاعدين، يدل على تواضع الملك وروحه المرحة.

وتاليا الفيديو:

 


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