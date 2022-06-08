بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أزمة تهدد حياة 7 ملايين شخص.. الصومال على شفا مجاعة قاتلة

منذ 3 ثواني
A child walks outside makeshift shelters at the Kaxareey camp for the internally displaced people after they fled from the severe droughts, in Dollow, Gedo Region, Somalia May 24, 2022. Picture taken May 24, 2022. REUTERS/Feisal Omar

وطنا اليوم:في ظل انشغال العالم بالغزو الروسي لأوكرانيا، تشهد القارة الأفريقية، موجة جفاف قياسية غير مسبوقة، تنذر بمجاعات مرتقبة بدول القارة السمراء خاصة في الصومال.
وحذرت الأمم المتحدة من وجود سباق مع الوقت لمنع المجاعة في الصومال حيث بات أكثر من 200 ألف شخص على شفير المجاعة، وسط موجة جفاف قياسية.
وحذر منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال، آدم عبد المولى، من أن الصومال على شفا جوع مدمر يمكن أن تودي بحياة مئات الآلاف من الناس. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراء فوري لتلافي حدوث ذلك.
وكان عبد المولى يتحدث، عبر الفيديو، إلى الصحفيين، في مقر الأمم المتحدة، الثلاثاء، مشيرا إلى تفاقم حالة الجفاف الطارئة في البلاد، بصورة كبيرة، منذ بداية العام. وحذر من “كارثة تلوح في الأفق”.
ووصف المسؤول الأممي الوضع بأنه “قاتم”.
وفي وقت سابق حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن معدل هطول الأمطار سيكون متوسطا في موسم الأمطار المقبل في وقت لاحق من هذا العام بينما يشهد العالم المزيد من التقلبات المناخية، وفقا لـ”رويترز”.
وأضافوا أن الأمطار في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي كانت قليلة في رابع موسم أمطار على التوالي.
وتعاني الصومال من نقص نقص حاد في التمويل لدرجة أن مجموعات الإغاثة تخصص كل الموارد التي لديها لتجنب تكرار مجاعة العام 2011 التي أودت بحياة 260 ألف شخص، وفقا لـ”فرانس برس”.

أظهر تقرير جديد لوكالات تابعة للأمم المتحدة أن نحو 7,1 ملايين شخص، أي قرابة نصف عدد السكان في الصومال، يعانون الجوع، لكن الوضع بالنسبة إلى 213 ألف شخص كارثي وملح.
ويواجه هؤلاء خطر الجوع، في معدل يزيد ثلاث مرات عن المستويات التي كانت متوقعة في أبريل، وفقا لبيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الصومال، الخضر دلوم، في بيان “يجب أن نتحرك فورا لمنع حصول كارثة إنسانية”.
وأضاف “حياة الأشخاص الأضعف معرضة لخطر سوء التغذية والمجاعة، ولا يمكننا انتظار إعلان المجاعة للتحرك. إنه سباق مع الوقت لمنع المجاعة”، وفقا لـ”فرانس برس”.
وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) و”فامين أورلي وورنينغ نتوورك” الممولة من الولايات المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يواجهون “جوعا كارثيا ومجاعة” ارتفع بنسبة 160 % منذ أبريل.
وتواجه أجزاء أخرى من الصومال خطر المجاعة، خاصة في الجنوب حيث يعتبر وصول المساعدات الإنسانية تحديا مع انتشار الجهاديين من حركة الشباب في المنطقة.
ومنذ منتصف العام 2021، نفق ثلاثة ملايين رأس ماشية بسبب الجفاف، وهي حصيلة مروعة في بلد رعوي إلى حد كبير تعتمد فيه الأسر على قطعانها في اللحوم والحليب والتجارة.
كذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بسبب المحاصيل السيئة محليا وارتفاع تكاليف الواردات بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقال ممثل الفاو في الصومال، إتيان بيترشميت، إنه جمع أقل من 20 % من الأموال اللازمة لتجنب المجاعة، ما يضع مئات الآلاف “في خطر فعلي يتمثل في الجوع والموت”.
وأضاف “ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة فيما لا يزال لدينا بعض الأمل في منع انتشار المجاعة على نطاق واسع في الصومال”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:29

اعتقال قيادي في الحزب الحاكم الهندي بعد تصريحات مسيئة للإسلام

10:23

فريق من مستشفى الجامعة الأردنية ينشر بحثاً علميّاً رائداً في مجلة (Scientific Report)

10:04

الامن يعيد حاسوب لصاحبه قبل ان يعلم بسرقته

09:59

6 إصابات بتدهور باص مدرسة باربد

09:55

185 سائحا سلوفاكيا يصلون العقبة عبر طيران عارض

09:52

الفوسفات والبوتاس نقلة نوعية واستثمارات كبيرة

09:47

17 قتيلا على الأقل في انحراف قطار عن سكته وسط إيران

09:33

وفيات الاربعاء 8-6-2022

09:30

مقتل ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو بتفجير سيارتها

09:24

عودة الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء

09:19

الصندوق السعودي الأردني يستهدف ضخ 3 مليارات دولار في الأردن

09:13

البنوك المركزية في الأردن والإمارات ومصر تبحث تعزيز التعاون

09:06

حركة فتح تنفي شائعات وفاة محمود عباس

08:29

قائدة أميركية “داعشية” تقر بالذنب.. البداية كانت من مصر

06:04

ميركل تكشف ما جرى بعد حادثة الكلبة كوني

05:58

وزير الداخلية في اجتماع مع مستثمرين يتحدث عن الاقتصاد: مطارات أميركا فيها مكيّفات صناعة أردنية

05:44

‏القطامين ساخراً : أجمل الرفعات لم تأتي بعد

05:31

قرار قضائي ضد شركة المناصير

05:28

ماحقيقة صحة الرئيس الفلسطيني… مالذي تخفيه السلطة؟

20:52

الفرايه : الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات

20:50

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض تور اكسبو 2022 اسبانيا

20:33

يديعوت : السياح الإسرائيليين الذين يتوجهون إلى الأردن بخلاء وقليلو الأدب

20:19

امين عمان : الباص سريع ينقل 11 الف راكب يومياً

20:16

نتائج انتخابات ممثلي الأندية باتحاد الكرة

20:14

ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

20:11

الحكومة الأردنية : التفاؤل الحذر بين رؤية التحديث الاقتصادي واعادة البناء بشكل أفضل 

20:11

رئيس جمعية الفنادق الأردنية: نتوقع ارتفاع نسب إشغالها عن 70% خلال حزيران

20:05

بيان صادر عن مجموعة وطنا اليوم يرفض تشويه صورة الجامعات الاردنية

20:00

محطات في تاريخ القضية الفلسطينية

19:55

عاجل – الصحة الاماراتية تعلن تسجيل 5 اصابات بجدري القرود وحالتي شفاء

19:43

ولي العهد يلتقي عددا من المستثمرين الكويتيين

19:39

الكعيبر ينتقد بشدة تصريحات وزير الداخلية ويعتبرها سببا لنفاذ صبر المواطن

19:38

الملك يلتقي في الديوان الملكي عدداً من المتقاعدين العسكريين

19:33

بعد التصريحات المثيرة للجدل .. الفراية يتصدر تويتر في الاردن

19:29

مشاركة “الإسراء” لطلاب الدبلوم التدريبي مشروع العلاج بالفن في ورشة عمل تدريبية في الاردنية

19:25

خطط لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال المونديال

19:21

مقتل ضابط أوكراني من أصل أردني في خاركوف

19:09

الامن العام يوضح … جثة قناة الملك عبدالله هي لوالدة المتوفي في انفجار اسطوانة الغاز بالشونة الشمالية اليوم

19:05

مجلس أمانة عمان يعقد جلسته الرابعة العادية ويصادق على جدول الاعمال

19:00

مركز زها الثقافي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة

18:47

لمحات من حرب حزيران

18:34

الفايز : تصريحات حكومية كاذبة بخصوص ” الطاقة ” وضريبة ثابته مجهولة المصدر

17:01

وفد من طلبة الدراسات العليا بجامعة البترا يزور شركة اتقان للصناعات الدوائية

16:58

ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن 310% خلال 5 أشهر

16:50

أزمة عدم تجديد عقود عمالة مصرية تلوح بالافق

16:44

وزير التنمية: العمل جار على إنشاء صندوق المسنين

16:41

إزالة 29 اعتداءً على المياه في الكرك ومادبا

16:34

البنك الدولي يدرس الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع

وفيات

وفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزي