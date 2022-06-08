اعتقال قيادي في الحزب الحاكم الهندي بعد تصريحات مسيئة للإسلام

وطنا اليوم:قال مسؤولون، الأربعاء، إن الشرطة في شمال الهند ألقت القبض على زعيم في الحزب القومي الهندوسي الحاكم، لـ”نشره تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي”، بحسب رويترز.

جاء ذلك بعد تصريحات مسيئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى احتجاجات دبلوماسية.

وأُلقي القبض على، هارشيت سريفاستافا، وهو زعيم شاب من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في مدينة كانبور في أعقاب التوترات الطائفية الأسبوع الماضي خلال احتجاج للمسلمين للتنديد بتعليقات معادية للإسلام.

وقال المسؤول في الشرطة، براشانت كومار، “اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتصريحات تحرض ضد المسلمين”، مضيفا أنه تم احتجاز ما لا يقل عن 50 شخصا في أعقاب التوترات في كانبور.

ووردت أنباء عن اضطرابات متفرقة في أجزاء أخرى من الهند بعدما أدلت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما، بتصريحات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خلال مناظرة تلفزيونية.

وقال الحزب إنه تم تعليق عضويتها بينما طُرد متحدث آخر هو، نافين كومار جيندال، بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، الاثنين، إن التغريدات والتعليقات المسيئة “لا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء الحكومة”