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17 قتيلا على الأقل في انحراف قطار عن سكته وسط إيران

منذ 53 ثانية
17 قتيلا على الأقل في انحراف قطار عن سكته وسط إيران

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انحراف قطار عن سكته وسط إيران الأربعاء إلى 17 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول في هيئة الإغاثة الوطنية للتلفزيون الرسمي.
وقال المتحدث باسم الهيئة مجتبى خالدي “قتل 17 شخصا وتم نقل 37 جريحا إلى المستشفى” جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط الجمهورية الإيرانية خلال رحلة بين مدينتي مشهد (شمال شرق) ويزد (وسط).
وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية مير حسن موسوي للقناة الرسمية إن “القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر” كانت موجودة على مقربة من سكته.
وأكد مسؤولون في مجال الإنقاذ أن خمسا من العربات الـ11 التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث الذي وقع عند الساعة الخامسة والنصف (01:00 ت غ).
ويأتي انحراف القطار بعد أكثر من أسبوعين على انهيار جزء من مبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، في حادث وصلت حصيلته إلى 43 قتيلا، وفق آخر الأرقام التي أعلنها مسؤولون الثلاثاء، مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.
وأدى تصادم قطارين في شمال إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، إلى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من ثمانين آخرين بجروح، في واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديد في الجمهورية منذ أعوام.


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