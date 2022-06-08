ميركل تكشف ما جرى بعد حادثة الكلبة كوني

وطنا اليوم – قالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل إنه في أول لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2007 في الكرملين، سألها عما إذا كانت تخاف من الكلاب.

وقالت ميركل خلال مقابلة مع قناة Phoenix: “خلال زيارتي الأولى إلى الكرملين، قبل زيارة سوتشي، أخبرني بوتين: “سمعت أن لديك مشاكل مع الكلاب؟ “وكان لديه دمية كلب كبيرة لأجلي”.

وقالت ميركل مازحة وسط ضحك الجمهور وتصفيقهم: “يمكن وضع نهاية لشجاعة المستشارة بسبب كلب”.

وأوضحت أن “مثل هذه الصعوبات النفسية تثبت أنه من غير الممكن التصرف سياسيا بشكل كامل، ويمكن أن يحدث خطأ ما”.

في اجتماع بين بوتين وميركل في سوتشي في عام 2007، دخلت الكلبة المفضلة لدى الرئيس الروسي، “كوني” من فصيلة لابرادور، إلى غرفة المفاوضات وكانت ميركل خائفة.

وكتبت بعدها بعض وسائل الإعلام الأجنبية أن بوتين فعل ذلك عن قصد، لأنه كان يعلم أن المستشارة الألمانية تخشى الكلاب بعد أن عضها كلب عام 1995.