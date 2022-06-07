بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

امين عمان : الباص سريع ينقل 11 الف راكب يومياً

منذ 55 ثانية
امين عمان : الباص سريع ينقل 11 الف راكب يومياً

وطنا اليوم:قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ” ان الباص سريع التردد ينقل يومياً 11 الف راكب ، وان امانة عمان ستطلق تشغيل المسار الثاني تجريبياً منتصف شهر تموز المقبل ” .
جاء ذلك خلال مشاركته ، اليوم الثلاثاء ، في ورشة عمل اقليمية نظمها البنك الدولي ، حول تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي للجميع في بلدان المشرق .
واضاف امين عمان انه حال انتهاء الشبكة كاملة وتشغيل المسارات مع الانتهاء من شبكة الخطوط المغذية ووجود انظمة نقل ذكية للدفع والتتبع الالكتروني فان المشروع سيعكس صورة ايجابية عن انظمة النقل الجماعي .
واشار ان الامانة اطلقت خطة استراتيجية للنقل افردت مشاريع خاصة باعادة تاهيل شوارع عمان الشريانية التي تشهد حركة مشاة كبيرة بهدف تحسين الوصولية للمشاة .
واكد الشواربة ان الامانة تعمل على ان تكون عمان مدينة خضراء وذكية من خلال اطلاق انظمة النقل الذكية .
واضاف ان منظومة النقل العام لباص عمان ستكتمل في شهر ٩ القادم بتشغبل ٢٨٦ باص ، كاشفاً الشواربة ان امانة عمان ستطلق الاسبوع المقبل خطتها الاستراتيجية ومدتها 5 سنوات .
واضاف ” هناك خطة للنقل العام ومدتها 10 سنوات تتضمن تحسين أعمال البنية التحتية من شوارع وأرصفة للوصول الى منظومة نقل عام متكاملة ” .
ودعا الشواربة الى المبادرة بإزالة كافة المعيقات عن الأرصفة ، منوهاً انه لن يتم إعطاء إذن أشغال لاي مبنى جديد يقوم بزراعة اشجار على الرصيف ، وان الامانة ستقوم بتكليف المواطنيين بإزالة العوائق عن الأرصفة كون الرصيف هو احقية للمشاة للمرور بشكل آمن .
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التحديات الرئيسية المتعلقة بالنقل العام في الأردن ولبنان والعراق ، والفرص الناشئة لتعزيز أنظمة النقل العام في هذه البلدان، بناءً على الخبرة الدولية والدروس المستفادة، والتركيز على النوع الاجتماعي في النقل العام ، وإطلاق تقرير تشخيص وتوصيات النقل العام في الأردن.
وأوصى التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بضرورة توحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، وتنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، ووضع خطة وطنية للسلامة العامة.
كما أوصى التقرير ، بوضع خطط للمشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني، وتكامل التعرفة والعمليات، إضافة إلى برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام.
وبحسب التقرير، يعتمد التنقل بشكل كبير على النقل البري والسيارات الخاصة، بينما يمثل النقل العام نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13 بالمئة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

20:16

نتائج انتخابات ممثلي الأندية باتحاد الكرة

20:14

ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

20:11

الحكومة الأردنية : التفاؤل الحذر بين رؤية التحديث الاقتصادي واعادة البناء بشكل أفضل 

20:11

رئيس جمعية الفنادق الأردنية: نتوقع ارتفاع نسب إشغالها عن 70% خلال حزيران

20:05

بيان صادر عن مجموعة وطنا اليوم يرفض تشويه صورة الجامعات الاردنية

20:00

محطات في تاريخ القضية الفلسطينية

19:55

عاجل – الصحة الاماراتية تعلن تسجيل 5 اصابات بجدري القرود وحالتي شفاء

19:43

ولي العهد يلتقي عددا من المستثمرين الكويتيين

19:39

الكعيبر ينتقد بشدة تصريحات وزير الداخلية ويعتبرها سببا لنفاذ صبر المواطن

19:38

الملك يلتقي في الديوان الملكي عدداً من المتقاعدين العسكريين

19:33

بعد التصريحات المثيرة للجدل .. الفراية يتصدر تويتر في الاردن

19:29

مشاركة “الإسراء” لطلاب الدبلوم التدريبي مشروع العلاج بالفن في ورشة عمل تدريبية في الاردنية

19:25

خطط لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال المونديال

19:21

مقتل ضابط أوكراني من أصل أردني في خاركوف

19:09

الامن العام يوضح … جثة قناة الملك عبدالله هي لوالدة المتوفي في انفجار اسطوانة الغاز بالشونة الشمالية اليوم

19:05

مجلس أمانة عمان يعقد جلسته الرابعة العادية ويصادق على جدول الاعمال

19:00

مركز زها الثقافي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة

18:47

لمحات من حرب حزيران

18:34

الفايز : تصريحات حكومية كاذبة بخصوص ” الطاقة ” وضريبة ثابته مجهولة المصدر

17:01

وفد من طلبة الدراسات العليا بجامعة البترا يزور شركة اتقان للصناعات الدوائية

16:58

ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن 310% خلال 5 أشهر

16:50

أزمة عدم تجديد عقود عمالة مصرية تلوح بالافق

16:44

وزير التنمية: العمل جار على إنشاء صندوق المسنين

16:41

إزالة 29 اعتداءً على المياه في الكرك ومادبا

16:34

البنك الدولي يدرس الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع

16:17

الجيش الإيراني يُحذر الاحتلال : سنُسوِّي تل أبيب وحيفا بالأرض

16:10

وزير سابق يهاجم تصريحات الفراية حول رفعات المحروقات

16:02

موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

15:58

السعودية.. إطلاق نار يودي بحياة أستاذ حرقا في سيارته

15:51

السفير الإندونيسي يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

15:44

وزير التربية: معدل التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

15:10

مدرسة بالكرك تجمع الطلاب ذكورا وإناثا من صفوف مختلفة في صف واحد!

15:08

حمد : جاهزون لخوض التصفيات ونتطلع لإعادة النشامى الى المكانة الطبيعية بين كبار القارة

15:06

كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا تكرّم متفوقيها والطلبة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

15:01

ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

14:58

ليست العمليات العسكرية.. خطر أقوى من السلاح يهدّد حياة آلاف المدنيين في أوكرانيا

14:53

السفير القطري عن رؤية التحديث الاقتصادي: “الأردنيون قادرون”

14:49

60 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية في 6 أشهر

14:46

الشوبكي : مقبلون على ارتفاعات غير محتملة على أسعار البنزين والسولار

14:17

دراسة : الاردنيون ينفقون 17% من دخلهم على النقل

14:11

نائب يطالب الحكومة بفتح استيراد الحمير للتنقل

14:08

الحكومة عن أبقار الخالدية: شبه جرمية تخضع للتحقيق

13:47

النواب غاضبون داخل اجتماع ” لجنة الطاقة ” بعد الرفع الأخير للمحروقات

13:13

العوضي عن خلافه مع ياسمين:” انا صمتي عشان كان خلاف طبيعي وياسمين عبرت عن غضبها”

12:59

مشروع قانون لتأميم قطاع الطاقة في الأردن

12:53

العذاري : الأردن وقف إلى جانب العراق عندما تخلى عنه الجميع

12:46

عزايزة: دراسة تعويض المشغلين بدل رفع أجور النقل العام

12:39

استبدال 80 ألف فاتورة كهرباء بأخرى مدعومة

وفيات

وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزي