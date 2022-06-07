ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، عدداً من أبناء الجالية الأردنية المقيمين في الكويت، وذلك في ختام زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة.

وعبّر سموه، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية بالكويت، مؤكداً أنهم سفراء الوطن الذين يمثلونه خير تمثيل بما يحققونه من إنجازات في القطاعات المختلفة.

بدورهم، ثمن الحضور لقاءهم بسمو ولي العهد الذي يشكل حافزاً معنوياً كبيراً لهم، مشيرين إلى أن أبناء الجاليات الأردنية يحرصون في كل مكان على إبراز صورة إيجابية ومشرقة عن الوطن حيثما كانوا.

وحضر اللقاء وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، والسفير الأردني في الكويت صقر أبو شتّال، ومدير مكتب سمو ولي العهد، مصطفى خليفة