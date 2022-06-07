بيان صادر عن مجموعة وطنا اليوم يرفض تشويه صورة الجامعات الاردنية

وطنا اليوم – خاص – بعد الحالة التواصلية المُضخمة و التي عصفت مؤخراً بتداول بعض الاحداث التي انعكست سلبياً على صورة جامعاتنا الاردنية ، الامر الذي اعطى صورة مغايرة للواقع حول الحالة الاكاديمية الاردنية الراقية وشوه المشهد التعليمي في جامعاتنا الاردنية، تتقدم مجموعة وطنا اليوم ببيانها دعما وتأييداً لجامعاتنا الاردنية وعلى رأسها الصرح العلمي العالمي الكبير جامعة العلوم والتكنولوجيا ، ويرفض اعضاء مجموعة وطنا اليوم والموقعون ادناه اي مساس بالقلاع العلمية والاكاديمية الاردنية والتي من المؤمل أن تكون نبراس علمي على مستوى المنطقة والعالم و التي هي ثروة لا يمكن التفريط بها أو الانتقاص من سمعتها مهما كانت الذرائع دون التغطية على مشاكلها .

ويود الإعضاء الموقعون أدناه الاشارة إلى ان جامعاتنا أضحت اليوم مركزاً علمياً هاماً ومنارة إبداعية متقدمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي و تحاول أن تقدم أفضل مستويات التعليم وتطبق أجود معايير الاعتماد، بالإضافة إلى اهتمامها الكبير ببناء جيل مثقف من الطلبة بشتى صنوف المعرفة ومسلح بأمتن منظومة قيم إنسانية، جيل يؤمن بمفهوم المواطنة الصالحة ويرفض كل أشكال التعصب والتطرف وإلغاء الآخر، إلى جانب تعزيز غرس مفهوم الاحترام لجميع مكونات المجتمع الطلابي على اختلاف جنسهم وجنسياتهم.

ويشير الاعضاء الموقعون ادناه برفض اي مساس بمؤسساتنا التعليمية وجامعاتنا ويستنكر الموقعون محاولات التشويه التي جرت ويجري تعزيزها من خلال تداولها تواصلياً حيث يؤكد الموقعون على ان جامعاتنا تحاول أن تلتزم نهج التحديث والتطوير في المناهج والتأهيل المستمر وتوفير شبكة متطورة من المراجع العالمية والمجلات العلمية المتقدمة.

ويؤكد الموقعون ادناه الى ان جامعاتنا ينظر إليها على انها قلعة في الانفتاح البناء على كل جديد وتعزيز مفهوم العمل الجماعي ورسم السياسات الإستراتيجيه القادرة على تحقيق رؤى وأهداف رسالة التعليم بما ينسجم مع فلسفة التعليم الاردنية الراقية وتحقيق المصلحة الوطنيه العليا والتركيز على نوعية المُخرج الأكاديمي .

من هنا يؤكد الاعضاء الموقعون أدناه رفض المساس بسمعة الجامعات الاردنية وضرورة خروج موقف رسمي حكومي يضع جامعاتنا في نصابها الذي تستحق ويوضح موقف الحكومة من حالة التشويه التي تجري للمسار التعليمي الاردني وسط صمت حكومي غير مبرر لكثير من الاحداث التي تجري في مشهد يشير الى غياب او انفصال الحكومة عن كل ما يجري من محاولات تشويه للمسار الاكاديمي الاردني ، و اخيرا نشير إلى أن هذا البيان ليس اصطفافا مع طرف ضد آخر حول ما ثار مؤخرا حول ما جرى في جامعة العلوم و التكنولوجيا و أن كل قضية لها مسارها القانوني الذي تذهب به و بغض النظر عن الأشخاص ، و ما بياننا هذا إلا خوفا و حفاظا على أحد أهم القلاع الوطنية و أنتصارا لها في ظل غلبة الفضاء الإلكتروني على المشهد و توجيهه احيانا بقصر نظر لا يخدم الصورة التي نطمح إليها في مختلف قطاعاتنا و على رأسها جامعاتنا التي نطمح دوما ان تكون في المقدمة سمعة و علما و تربية .

البيان مفتوح للتوقيع :

الموقعون على البيان :

الموقعون على البيان :

الموقعون على البيان :

سهل الزواهرة

نضال ابوزيد

صالح الشراب العبادي

سعيد عزت

الدكتور نعيم ملكاوي

منصور المجالي

الدكتورة أسيل الشوارب

الدكتور مأمون العياصرة

الدكتور عطا ابو الحاج

الدكتور ذوقان عبيدات

نضال ثبيتات العمرو

تيسير النجداوي

الدكتور ابراهيم المعاقبة الحمايدة

الدكتورة خالدة المصاروة

لوزان عبيدات

سليمان حنيفات

عبد الحليم العشوش

سمر حمارنة

نزار ماهر الصرايرة

صالح جدوع النصرات

محمد خير الصعوب

الدكتور محمد الهواوشة

الدكتورة فاطمة عطيات

الدكتور نظيف ابراهيم عوض

المهندس خالد القطاونة

الدكتور محمد الدويري

الدكتور قاسم العمرو

الدكتور محمد المعايطة