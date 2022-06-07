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19:55
عاجل – الصحة الاماراتية تعلن تسجيل 5 اصابات بجدري القرود وحالتي شفاء
19:43
ولي العهد يلتقي عددا من المستثمرين الكويتيين
19:39
الكعيبر ينتقد بشدة تصريحات وزير الداخلية ويعتبرها سببا لنفاذ صبر المواطن
19:38
الملك يلتقي في الديوان الملكي عدداً من المتقاعدين العسكريين
19:33
بعد التصريحات المثيرة للجدل .. الفراية يتصدر تويتر في الاردن
19:29
مشاركة “الإسراء” لطلاب الدبلوم التدريبي مشروع العلاج بالفن في ورشة عمل تدريبية في الاردنية
19:25
خطط لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال المونديال
19:21
مقتل ضابط أوكراني من أصل أردني في خاركوف
19:09
الامن العام يوضح … جثة قناة الملك عبدالله هي لوالدة المتوفي في انفجار اسطوانة الغاز بالشونة الشمالية اليوم
19:05
مجلس أمانة عمان يعقد جلسته الرابعة العادية ويصادق على جدول الاعمال
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عربي دولي
عاجل – الصحة الاماراتية تعلن تسجيل 5 اصابات بجدري القرود وحالتي شفاء
منذ 4 دقائق
عاجل – الصحة الاماراتية تعلن تسجيل 5 إصابات بجدري القرود وحالتي شفاء .
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19:43
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19:39
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19:38
الملك يلتقي في الديوان الملكي عدداً من المتقاعدين العسكريين
19:33
بعد التصريحات المثيرة للجدل .. الفراية يتصدر تويتر في الاردن
19:29
مشاركة “الإسراء” لطلاب الدبلوم التدريبي مشروع العلاج بالفن في ورشة عمل تدريبية في الاردنية
19:25
خطط لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال المونديال
19:21
مقتل ضابط أوكراني من أصل أردني في خاركوف
19:09
الامن العام يوضح … جثة قناة الملك عبدالله هي لوالدة المتوفي في انفجار اسطوانة الغاز بالشونة الشمالية اليوم
19:05
مجلس أمانة عمان يعقد جلسته الرابعة العادية ويصادق على جدول الاعمال
19:00
مركز زها الثقافي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة
18:47
لمحات من حرب حزيران
18:34
الفايز : تصريحات حكومية كاذبة بخصوص ” الطاقة ” وضريبة ثابته مجهولة المصدر
17:01
وفد من طلبة الدراسات العليا بجامعة البترا يزور شركة اتقان للصناعات الدوائية
16:58
ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن 310% خلال 5 أشهر
16:50
أزمة عدم تجديد عقود عمالة مصرية تلوح بالافق
16:44
وزير التنمية: العمل جار على إنشاء صندوق المسنين
16:41
إزالة 29 اعتداءً على المياه في الكرك ومادبا
16:34
البنك الدولي يدرس الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع
16:17
الجيش الإيراني يُحذر الاحتلال : سنُسوِّي تل أبيب وحيفا بالأرض
16:10
وزير سابق يهاجم تصريحات الفراية حول رفعات المحروقات
16:02
موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط
15:58
السعودية.. إطلاق نار يودي بحياة أستاذ حرقا في سيارته
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