الكعيبر ينتقد بشدة تصريحات وزير الداخلية ويعتبرها سببا لنفاذ صبر المواطن

وطنا اليوم/ في ادراج له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”انتقد الناشط السياسي الدكتور هاني الكعيبر صاحب القاعدة الشعبية العريضة تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية التي لمح فيها بأن هناك اربع رفعات للمحروقات خلال الفترة القصير القادمة، واعتبر الكعيبر ان هذه التصريحات تؤجج الشارع وغير موفقة من وزير مسؤول في الحكومة.

واضاف الكعيبر ان هذه التصريحات تجبر المواطنين الخروج عن حلمهم وصبرهم وان الحكومة ترتكب خطأً جسيما في حال فسرت المطالبات بتخفيض الاسعار على انها بحثا عن الشعبوية:

تاليا: إدارج الكعيبر على صفحته في الفيسبوك

تصريح وزير الداخلية هذا اليوم

* ذاهبون إلى ٤ رفعات لأسعار الوقود على الأقل خلال الأشهر المقبلة

* الحكومة ليست جاهزة لإتخاذ قرارت تتناغم مع مطالبات شعبوية

هذه التصريحات الحكومية تجبر المواطنين الخروج عن حلمهم وصبرهم ضد هذه القرارات ومؤسف أن وزير الداخلية يعتقد أن آمال المواطن بتخفيض أسعار المحروقات هي فقط مطالبات شعبوية.

معالي الوزير: إن ما يجلب الشعبية للحكومة هو إنصافها للمواطن المنهك المتعب في كل القرارات التي تخص معيشتة