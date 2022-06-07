مقتل ضابط أوكراني من أصل أردني في خاركوف

وطنا اليوم:قتل الملازم أول الأوكراني الذي يحمل الجنسية الأردنية فارس نضال الشامي، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في العملية العسكرية الروسية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول.

وقال أبو الفول إن الوزارة تلقت من ذوي الشامي خبر قتله قبل 3 أسابيع، مضيفا أن الشامي يحمل الجنسيتين الأوكرانية والأردنية، ويعمل في أوكرانيا منذ مدة، وأنه ليس من بين كشوفات الأردنيين الذي سجلوا على منصة العودة من أوكرانيا إلى الأردن.

وبحسب صفحة “أردنيين في أوكرانيا” فقد قتل الشامي في قرية روبيجني بمقاطعة خاركوف في 12 آيار/مايو الماضي.

الشامي من مواليد الأردن عام 1993، وانتقل إلى أوكرانيا للعيش مع والديه في سن الـ16.

وتخرج الشامي في الجامعة الوطنية لإدارة المياه والعلوم البيئة، ثم التحق بالدراسة في الأكاديمية الوطنية العسكرية للقوات البرية.

وشارك الشامي في عدة دورات تدريبية، منها دورة تابعة للجيش الأمريكي في مركز تدريبي بألمانيا.

قائد السرية الآلية

وتسلم الشامي قائد السرية الآلية منذ عام 2021، إلى أن قتل عن عمر 29 عاما