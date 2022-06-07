بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

لمحات من حرب حزيران

منذ 3 ثواني
لمحات من حرب حزيران

د. ياسين رواشده/ دبلوماسي وخبير دولي

لما قررت مصر عبدالناصر( ومعها سوريا) في اواخر ايار ١٩٦٧..الحشد على حدود اسرائيل واغلاق البحر الاحمر..كانت ملامح حرب عربية اسرائيلية تلوح في الافق..كان الشارع العربي وبما فيه الاردني يشتعل ترقبا للحظة حاسمه عززتها التهديدات المصريه عبر الاذاعات بان لحظة تحرير فلسطين قد اقتربت.
لكن اجهزة الاستخبارات والاستطلاع العسكريه الاردنيه كانت تشير الى ان قدرات مصر العسكريه الحقيقيه غير ذلك و ليست كما هب في الاعلام. وقد حذر المرحوم وصفي التل( كان وقتها خارج الحكومه) وعدد من ضباط الجيش من عدم الانخراط في اي عمل عسكري مشترك دون اعداد وتجهيز وعمل جبهة موحده..
لكن الة الاعلام المصري وتصريحات قادة مصر كررت ان مصر ” جاهزة وقادره” على سحق العدو..وهزيمته.
كانت سوريا قد انضمت لمصر في الحشد العسكري..وبقيت الاردن التي طالب الاعلام المصري والسوري والشارع الاردني نفسه بان ينضم” للمشاركه في معركة التحرير القادمه”..قام حينها الملك حسين بزيارة مصر وانضم للتحالف المصري السوري.واضعا جيشه تحت تصرف مصر( في معركة التحرير القادمه)..
بل ان مصر ارسلت ضابطا مصريا هو اللواء عبدالمنعم رياض ليكون قائدا للجيش الاردني( تاكيدا لالتزام الاردن بالمعركة والمصير المشترك).
رغم معارضه ضباط اردنيين كبار لهذا التعيين كون هذا الضابط سيكون ولاؤه الاول لمصر
وبانه لايعرف طبيعة الجيش ولا تسليحه..
وفي صبيحة ٥ حزيران ابلغ الرادار الاردني القياده المصريه بانه لاحظ ان الطيران الاسرائيلي يتحرك لقصف المطارات المصرية .لكن المصريين لم يفكو الرسالة الاردنيه المشفره لانهم ( وبقدرة قادر او قدرة خائن) قد غيرو الشفره قبل يوم!.
اسرائيل حذرت الاردن في فجر ذاك اليوم بان لا تتدخل في الحرب. لكن قائد الجيش عبدالمنعم رياض رفض التحذير بل انه وبعد ساعات اصدر امرا للقوات الاردنيه في الضفه الغربيه ان تفتح النار وتقتحم الحدود الاسرائيليه زاعما بان مصر تتقدم وان على جيش الاردن ان” يخفف الضغط” على الجيش المصري ” المتقدم في سيناء”!.
بالطبع كانت خدعه من عبدالمنعم رياض ومن قيادته التي لسبب ما ارادت ان يتورط الجيش الاردني ويهزم كما هو المصري..
انهار جيش مصر في ساعات..واحتلت اسرائيل كل سيناء حتى قناة السويس. ولو لا تدخل السوفيات حينها لربما وصلوا الى القاهره.
اما عبدالمنعم رياض الذي امر وورط الجيش الاردني في الضفه الغربيه بالحرب رغم وعد القياده المصريه بتامين الاردن بغطاء جوي..
مما جعل القوات الاردنيه تقاتل حتى اخر رجل دون دعم جوي وفي ملحمة بطوليه استشهد فيها خيرة ابنائه.
وعندما انكشفت الحقيقه طلب اللواء رياض انسحاب الجيش الاردني وترك الضفة الغربية لمصيرها… لكن القوات الاردنية رغم التفوق الاسرائيلي عددا وعدة وطيرانا ظل يقاوم ثلاثه ايام متتاليه في وقت كان الجيش المصري الجرار و معه السوري قد انهارا خلال ٢٤ ساعه..
كانت كارثه كبرى نتيحه خيانة واضحه داخل القيادة المصريه( وربما السوريه).. هذه الخيانه التي اعترف بها قادة مصر سياسيين وعسكريين لاحقا .حيث اعلن جمال عبدالناصر مسؤليته عن الهزيمه وعرض استقالته..وقد اتهم قادة من مصر نفسها ومن بينهم نائب الرئيس حسين الشافعي نفسه. ولاحقا الفريق الشاذلي الذي اتهمو قائد الجيش عبدالحكيم عامر .بالعبث بمصير الامه كلها .وهكذا فقد اضاعت تلك القياده المستهتره بذلك فلسطين كامله واراض مصرية وسوريه ايضا.
هذه قصة حرب حزيران باختصار شديد.. فليس الاردن الذي بدا وليس هو من قررها وليس هو من يتحمل نتائجها.. المسؤل الاول والاخير معروف ..كان في القاهره!


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

18:34

الفايز : تصريحات حكومية كاذبة بخصوص ” الطاقة ” وضريبة ثابته مجهولة المصدر

17:01

وفد من طلبة الدراسات العليا بجامعة البترا يزور شركة اتقان للصناعات الدوائية

16:58

ارتفاع عدد السياح القادمين إلى الأردن 310% خلال 5 أشهر

16:50

أزمة عدم تجديد عقود عمالة مصرية تلوح بالافق

16:44

وزير التنمية: العمل جار على إنشاء صندوق المسنين

16:41

إزالة 29 اعتداءً على المياه في الكرك ومادبا

16:34

البنك الدولي يدرس الموافقة على المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع

16:17

الجيش الإيراني يُحذر الاحتلال : سنُسوِّي تل أبيب وحيفا بالأرض

16:10

وزير سابق يهاجم تصريحات الفراية حول رفعات المحروقات

16:02

موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

15:58

السعودية.. إطلاق نار يودي بحياة أستاذ حرقا في سيارته

15:51

السفير الإندونيسي يزور جامعة فيلادلفيا‎‎

15:44

وزير التربية: معدل التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

15:10

مدرسة بالكرك تجمع الطلاب ذكورا وإناثا من صفوف مختلفة في صف واحد!

15:08

حمد : جاهزون لخوض التصفيات ونتطلع لإعادة النشامى الى المكانة الطبيعية بين كبار القارة

15:06

كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا تكرّم متفوقيها والطلبة الفائزين بمسابقة القصة القصيرة

15:01

ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

14:58

ليست العمليات العسكرية.. خطر أقوى من السلاح يهدّد حياة آلاف المدنيين في أوكرانيا

14:53

السفير القطري عن رؤية التحديث الاقتصادي: “الأردنيون قادرون”

14:49

60 مستثمراً حصلوا على الجنسية الأردنية في 6 أشهر

14:46

الشوبكي : مقبلون على ارتفاعات غير محتملة على أسعار البنزين والسولار

14:17

دراسة : الاردنيون ينفقون 17% من دخلهم على النقل

14:11

نائب يطالب الحكومة بفتح استيراد الحمير للتنقل

14:08

الحكومة عن أبقار الخالدية: شبه جرمية تخضع للتحقيق

13:47

النواب غاضبون داخل اجتماع ” لجنة الطاقة ” بعد الرفع الأخير للمحروقات

13:13

العوضي عن خلافه مع ياسمين:” انا صمتي عشان كان خلاف طبيعي وياسمين عبرت عن غضبها”

12:59

مشروع قانون لتأميم قطاع الطاقة في الأردن

12:53

العذاري : الأردن وقف إلى جانب العراق عندما تخلى عنه الجميع

12:46

عزايزة: دراسة تعويض المشغلين بدل رفع أجور النقل العام

12:39

استبدال 80 ألف فاتورة كهرباء بأخرى مدعومة

12:23

التربية : رياض الاطفال ستصبح الزامية في الاردن

12:12

وزير الداخلية : مقبلون على أربع رفعات متتالية لسعر الوقود بالأردن

12:04

بايدن يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة لمواجهة نقص الكهرباء

11:59

عودة جميع الخيول الهاربة من الاسطبلات الملكية

11:52

انفجار أسطوانة غاز يكشف عن مفاجأة صادمة في الاغوار

11:42

مؤتمر إقليمي للطاقة الأربعاء بمشاركة 700 شخصية دولية

11:30

الأمير علي يرفض التأثير في مجريات انتخابات اتحاد الكرة

11:27

حكم بحبس طبيب اردني دهس شرطيا وسب الحكومة

11:01

السياحة.. مطالب بتخفيض الضرائب وتكثيف حملات الترويج

10:42

سجن ثلاثيني 22 عاماً ونصف بعد جمع العقوبات

10:36

الحكومة تمنع التعدين في مناطق شديدة الحساسية بـ(ضانا)

10:31

المفوضية : 80 ألف لاجئ غادروا الأردن عبر إعادة التوطين منذ 2003

10:26

التكسي الأصفر يطالب بالسماح باستخدام (الهاتشباك)

09:56

احتفاء بحفظة القرآن الكريم في الأردن

09:52

وفيات الثلاثاء 7-6-2022

09:48

كاتب أردني يقدم وثائق دامغة تنسف رواية الخصاونة حول البنى التحتية

09:38

وفاة خمسينية وإصابة 3 آخرين بتدهور مركبة بالزرقاء

09:28

إخماد حريق أتى على 450 شجرة مثمرة في الكورة

وفيات

وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزي